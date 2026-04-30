Ông Trump nói gì về việc UAE rời OPEC?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh động thái rút khỏi OPEC của UAE và cho rằng động thái này có thể giúp giảm giá dầu, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng vào ngày 29.4 Ảnh: AP

"Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Tôi nghĩ cuối cùng đó là một điều tốt cho việc giảm giá xăng, dầu và mọi thứ. Họ đang gặp một số vấn đề trong OPEC", ông Trump nói khi được các phóng viên tại Nhà Trắng hỏi ông nghĩ gì về quyết định rời khỏi OPEC của UAE.

UAE hôm 28.4 thông báo sẽ rời OPEC vào ngày 1.5 tới, giáng một đòn mạnh vào tổ chức này khi cuộc khủng hoảng năng lượng chưa từng có do cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran gây ra đã phơi bày sự bất hòa giữa các quốc gia vùng Vịnh.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 29.4 nói rằng UAE đã không báo trước cho Moscow về kế hoạch rút khỏi OPEC+, gồm các thành viên OPEC và các đồng minh, theo Hãng tin RIA.

Ông nhấn mạnh Nga tôn trọng quyết định rời khỏi OPEC+ của UAE và hy vọng cuộc đối thoại năng lượng giữa Moscow và quốc gia vùng Vịnh sẽ tiếp tục.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 29.4 cho hay quyết định của UAE có thể khiến các nước tăng sản lượng, làm giảm giá dầu toàn cầu trong tương lai, theo Reuters.

"Nếu các nước OPEC thực hiện chính sách của họ một cách thiếu phối hợp (sau khi UAE rút khỏi OPEC) và sản xuất nhiều dầu nhất có thể theo khả năng sản xuất và theo ý muốn của họ, giá dầu sẽ giảm theo đó", ông Siluanov nói.

Ông Siluanov còn nói rằng hiện tại, giá dầu được hỗ trợ bởi tình trạng eo biển Hormuz bị phong tỏa, và bất kỳ tình trạng cung vượt cầu nào cũng chỉ trở thành rủi ro sau khi eo biển này được mở cửa trở lại.