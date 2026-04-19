Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ gia hạn nới lỏng cấm vận dầu mỏ Nga

Khánh An
19/04/2026 08:12 GMT+7

Reuters ngày 18.4 đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gia hạn thêm 1 tháng đối với quyết định cho phép các nước mua dầu thuộc diện cấm vận của Nga trên biển, dù một số nghị sĩ cho rằng chính quyền Mỹ dễ dãi với Nga khi xung đột tại Ukraine tiếp diễn.

Quyết định của Bộ Tài chính Mỹ cho phép các nước mua dầu và sản phẩm dầu mỏ của Nga được vận chuyển trên tàu kể từ ngày 17.4 - 16.5. Quyết định này thay thế cho quyết định miễn trừ 30 ngày đã hết hạn hôm 11.4 và không bao gồm các giao dịch liên quan Iran, Cuba và CHDCND Triều Tiên.

Tàu dầu Vladimir Monomakh của Nga đi qua eo biển Bosphorus ở Thổ Nhĩ Kỳ

ẢNH: REUTERS

Động thái này là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm kiểm soát giá năng lượng toàn cầu, vốn tăng vọt do xung đột ở Trung Đông. Các quốc gia châu Á, chịu ảnh hưởng nặng nề từ cú sốc năng lượng toàn cầu, đã gây áp lực để Mỹ cho phép các nguồn cung thay thế tiếp cận thị trường.

"Bộ Tài chính muốn đảm bảo dầu mỏ có thể cung cấp cho những bên đang cần", một phát ngôn viên của Bộ Tài chính Mỹ cho biết. Chỉ 2 ngày trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẽ không gia hạn miễn trừ đối với dầu của Nga.

Giá dầu cao đang là mối đe dọa đối với các thành viên đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Ông Trump cũng đối diện áp lực từ các nước đối tác về giá dầu. Một nguồn tin của Mỹ cho biết các nước đối tác bên lề những cuộc họp của G20, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế tại Washington D.C tuần này đã đề nghị Mỹ gia hạn miễn trừ. Ông Trump đã đề cập vấn đề dầu mỏ trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ấn Độ là một khách hàng lớn mua dầu của Nga.

Ukraine nhận tín hiệu tích cực từ Mỹ và EU

Các nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ chỉ trích chính quyền về quyết định miễn trừ nêu trên, cho rằng điều đó sẽ giúp ích cho nền kinh tế Nga trong khi nước này đang có xung đột với Ukraine. Việc miễn trừ có thể cản trở nỗ lực của phương Tây nhằm ngăn chặn nguồn thu của Nga cho cuộc chiến ở Ukraine và khiến Washington mâu thuẫn với các đồng minh.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng hiện không phải là lúc nới lỏng các lệnh cấm vận đối với Nga. Trong khi đó, Đặc phái viên Kirill Dmitriev của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc gia hạn miễn trừ của Mỹ sẽ tác động thêm 100 triệu thùng dầu của Nga, nâng tổng số dầu liên quan 2 lần miễn trừ lên 200 triệu thùng.

Liên quan diễn biến chiến sự Ukraine, giới chức Nga ngày 18.4 cho biết Ukraine phóng UAV tấn công 2 thành phố công nghiệp Syzran và Novokuibyshevsk (vùng Samara) ven sông Volga, đồng thời tấn công cảng Vysotsk gần thành phố St.Petersburg của Nga chuyên xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ.

Cùng ngày, giới chức Ukraine cho biết Nga tấn công gây thiệt hại hạ tầng cảng ở tỉnh Odesa và khiến khoảng 380.000 người bị mất điện. Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 219 UAV tầm xa trong đêm, trong đó có 190 chiếc bị bắn rơi. 

Khám phá thêm chủ đề

Dầu mỏ nga Mỹ UKRAINE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận