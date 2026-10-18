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    Sự cố nghiêm trọng tại căn cứ quân sự Canada, bệnh viện quá tải

    Vi Trân
    Vi Trân
    Một sự cố nghiêm trọng đã gây ra cháy nổ khiến nhiều người thương vong tại căn cứ quân sự lớn ở tỉnh bang Alberta của Canada.

    Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty ngày 17.10 xác nhận có thương vong tại căn cứ Wainwright ở tỉnh bang Alberta nhưng không nói rõ con số. Cảnh sát kỵ mã Hoàng gia Canada (RCMP) đang điều tra nguyên nhân vụ việc, theo AP.

    RCMP cho biết các sĩ quan đã nhận được cuộc gọi vào khoảng 16 giờ ngày 17.10 sau những báo cáo về một vụ cháy tại khu vực huấn luyện trong căn cứ.

    Sự cố nghiêm trọng tại căn cứ quân sự Canada, bệnh viện quá tải- Ảnh 1.

    Một vụ cháy rừng tại tỉnh bang Alberta (Canada) hồi năm 2023

    ẢNH: REUTERS

    Chính quyền địa phương thông báo ngọn lửa đã lan ra khỏi hàng rào căn cứ và đang lan nhanh do gió mạnh. Lực lượng cứu hỏa từ nhiều đơn vị đang tham gia ứng phó song chưa có lệnh sơ tán người dân.

    Thủ hiến Alberta Danielle Smith miêu tả vụ cháy là "nghiêm trọng và bi thảm", ảnh hưởng đến nhiều quân nhân.

    Theo đài CBC, xe cứu thương ra vào liên tục tại Trung tâm Y tế Wainwright. Trong khi đó, tại Bệnh viện Hoàng gia Alexandra ở thành phố Edmonton, cách căn cứ khoảng 180 km về phía đông bắc, "mã cam" đã được kích hoạt để ứng phó với tình huống có nhiều bệnh nhân được chuyển đến.

    Bác sĩ Warren Thirsk tại khoa cấp cứu của bệnh viện miêu tả đây là "thảm họa" và cho biết bệnh nhân đang được chuyển đến từ khắp các bệnh viện trong thành phố, bên cạnh các đội y tế tăng cường. Ông nói rằng các cơ sở y tế tại Wainwright đã bị quá tải hoàn toàn do số lượng bệnh nhân cần được chăm sóc.

    Căn cứ Wainwright là một trong những căn cứ huấn luyện quân sự bận rộn nhất của Canada. Reuters dẫn dữ liệu thống kê dân số, tính đến năm 2021, căn cứ có 1.310 quân nhân và nhân viên dân sự. Thị trấn cùng tên ở ngay phía bắc căn cứ có khoảng 6.600 người.

    Bộ trưởng McGuinty nói rằng ông không nhớ có vụ việc nào tương tự trong thời gian gần đây. Vị quan chức cho biết cơ quan chức năng vẫn đang xác định nguyên nhân vụ việc và sẽ công bố thông tin sau.

    Thủ tướng Canada Mark Carney gửi lời chia sẻ đến những người bị ảnh hưởng nhưng cũng không nêu rõ nguyên nhân vụ việc.

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