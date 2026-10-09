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    Thế giới

    Anh bắt 2 người đột nhập căn cứ có lực lượng tình báo Mỹ, NATO

    Vi Trân
    Vi Trân

    Cảnh sát Anh đã bắt giữ 2 người Latvia bên trong một căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ và NATO.

    Cảnh sát quân sự Anh bắt giữ 2 người đàn ông quốc tịch Latvia (32 và 36 tuổi) bên trong căn cứ Không quân Hoàng gia (RAF) Molesworth ở vùng Cambridgeshire vào khoảng 2 giờ sáng 8.10. Theo tờ The Guardian, cảnh sát phát hiện một chiếc xe không có người đậu ngay bên ngoài căn cứ và bắt đầu điều tra trước đó 4 giờ.

    Anh bắt 2 người đột nhập căn cứ có lực lượng tình báo Mỹ, NATO - Ảnh 2.

    Cổng chào trước căn cứ RAF Molesworth, nơi bị 2 người Latvia đột nhập vào rạng sáng 8.10

    ẢNH: REUTERS

    Qua tuần tra, cảnh sát quân sự và dân sự phát hiện một lỗ nhỏ trên tường rào của căn cứ và sau đó tìm thấy, bắt giữ 2 đối tượng. Hai người này bị nghi đột nhập trái phép vào khu vực cấm và gây thiệt hại tài sản.

    Các nghi phạm sau đó bị điều tra thêm vì với cáo buộc vi phạm điều 4 của Đạo luật An ninh Quốc gia năm 2023 - cụ thể là xâm nhập vào địa điểm bị cấm với mục đích gây tổn hại cho Vương quốc Anh.

    Theo The Guardian, RAF Molesworth là nơi đặt Trung tâm hợp nhất tình báo của NATO, chuyên cung cấp thông tin tình báo quân sự cho liên minh, và Trung tâm các chiến dịch tình báo hỗn hợp Mỹ, châu Âu.

    Cảnh sát chống khủng bố Anh đang dẫn đầu cuộc điều tra do tính chất của vụ việc. Hồi tháng 9, một sự cố cũng xảy ra gần căn cứ RAF Fairford có lực lượng máy bay ném bom B-1B của Mỹ đồn trú.

    Sự kiện đã khiến 5 người bị bắt và đang được tại ngoại mà chưa bị truy tố. Toàn bộ đều là người Anh, sống ở London và tầm ngoài 20 tuổi. Một người nữa có quốc tịch Anh - Iran sau đó cũng bị bắt. Hôm 7.10, cảnh sát Anh tiếp tục bắt thêm nghi can thứ 7 (22 tuổi) vì nghi âm mưu hành động khủng bố. Đối tượng được cho tại ngoại vào ngày 8.10.

    Torng tuần này, Mỹ đã rút toàn bộ máy bay B-1B khỏi căn cứ RAF Fairford trong khi cơ quan chức năng Anh đang điều tra động cơ của nhóm đối tượng.

    Cảnh sát cho rằng đến nay chưa có bằng chứng cho thấy sự liên quan của vụ đột nhập RAF Molesworth với vụ tại RAF Fairford.

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    Anh bắt 2 người đột nhập căn cứ căn cứ quân sự Anh Tình báo Mỹ RAF Molesworth RAF Fairford B-1B

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