Ông Trump hé lộ lý do Mỹ rút oanh tạc cơ B-1 khỏi Anh

"Chúng tôi đã có linh cảm rằng có thể có mối đe dọa, vậy tại sao tôi lại để [máy bay] ở đó? Việc di chuyển [máy bay] tốn rất ít chi phí", Reuters dẫn lời Tổng thống Trump nói với các phóng viên ngày 5.10.

Ông khẳng định Mỹ biết những người gây ra mối đe dọa. Khi ông được hỏi các mối đ dọa đó có liên quan đến Iran hay không, Tổng thống Mỹ trả lời rằng có mối liên hệ với Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc mít tinh tại bang Nebraska ngày 5.10.2026 ẢNH: REUTERS

Trước đó, Lầu Năm Góc xác nhận toàn bộ 12 máy bay ném bom B-1 triển khai tại căn cứ RAF Fairford đã trở về Mỹ, song không công bố nguyên nhân. Cơ quan này nhấn mạnh lực lượng oanh tạc cơ vẫn có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công chính xác trên toàn cầu từ lãnh thổ Mỹ.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết việc điều chuyển được thực hiện nhằm đề phòng rủi ro, đồng thời cáo buộc Iran có thể đang chuẩn bị các hành động nhằm vào Mỹ. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói chưa có mối liên hệ trực tiếp giữa quyết định rút máy bay và âm mưu tấn công bị nghi có Iran đứng sau. Ông nhấn mạnh Lầu Năm Góc thường xuyên điều chỉnh việc bố trí lực lượng theo nhu cầu thực tế.

Mỹ rút oanh tạc cơ B-1B khỏi Anh sau sự cố tại căn cứ không quân

Động thái trên diễn ra sau một loạt vụ bắt giữ gần RAF Fairford, căn cứ cách London khoảng 145 km về phía tây và từng được Mỹ sử dụng trong các chiến dịch không kích Iran.

Ngày 27.9, cảnh sát Anh bắt 5 người đàn ông bị nghi chuẩn bị hành động khủng bố gần căn cứ. Nhà chức trách phát hiện xăng trong các phương tiện của nhóm này nhưng không tìm thấy thiết bị nổ. Một người đàn ông mang 2 quốc tịch Anh - Iran cũng bị bắt ngày 1.10. Cả 6 người sau đó được tại ngoại trong khi cuộc điều tra tiếp tục.

Iran bác bỏ cáo buộc liên quan âm mưu tấn công. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng việc các nghi phạm được thả cho thấy những cáo buộc nhằm vào Tehran là vô căn cứ.

Theo The New York Times dẫn lời 2 quan chức Mỹ, Washington đã khẩn trương rút các oanh tạc cơ vào cuối tuần qua sau khi giới chỉ huy nhận được cảnh báo mới về một âm mưu bị nghi có Iran hậu thuẫn. Tuy nhiên, giới chức Anh chưa công bố kết luận xác nhận sự can dự của Iran.

Việc điều chuyển lực lượng cũng đặt ra câu hỏi về năng lực triển khai không kích của Mỹ trong khu vực. Chuyên gia Christoph Bergs thuộc Viện nghiên cứu quân sự Hoàng gia Anh (RUSI) nhận định quyết định này có thể làm giảm khả năng nhanh chóng tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, ông lưu ý hoạt động của máy bay Mỹ tại RAF Fairford vốn đã bị giới hạn do Anh chỉ cho phép sử dụng căn cứ cho một số nhiệm vụ mang tính phòng thủ. Theo chuyên gia Bergs, Mỹ có thể cân nhắc chuyển oanh tạc cơ tới Diego Garcia hoặc các căn cứ tại vùng Vịnh, tùy điều kiện an ninh và thỏa thuận với đồng minh.

Một quan chức quân sự NATO khẳng định việc Mỹ rút các máy bay ném bom khỏi Anh không ảnh hưởng đến năng lực phòng thủ của liên minh, đồng thời nhấn mạnh sức mạnh và khả năng ứng phó trước các mối đe dọa vẫn được bảo đảm nhờ sự phối hợp của 32 quốc gia thành viên.