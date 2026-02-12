Chân dung nghi phạm trong vụ xả súng gây chấn động ở Canada

Nghi phạm Jess và khu vực hiện trường vụ án ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NEWS.COM.AU

Tờ The New York Times ngày 12.2 đưa tin giới chức Canada xác định nghi phạm trong vụ xả súng hàng loạt tại Tumbler Ridge, một cộng đồng hẻo lánh ở tỉnh bang British Columbia, là một thanh niên 18 tuổi.

Sĩ quan cảnh sát Dwayne McDonald cho hay phần lớn các nạn nhân là học sinh 12 và 13 tuổi bị giết tại thư viện trường học. Cảnh sát cho biết hung thủ giết 8 người và làm bị thương hàng chục người khác, trước khi tự sát.

Nghi phạm Jesse Van Rootselaar bị cáo buộc sát hại mẹ ruột 39 tuổi và em trai kế 11 tuổi, trước khi đến trường xả súng. Theo ông McDonald, chưa rõ động cơ của hung thủ, nhưng người này trước đó được xác định có vấn đề về tâm thần.

Theo AFP, Rootselaar là một nữ chuyển giới và bỏ học cách đây 4 năm. Tay súng, được trang bị một khẩu súng nòng dài và một khẩu súng ngắn, được phát hiện đã tử vong do "một vết thương tự gây ra bằng súng" sau vụ thảm sát, ông McDonald cho biết.

Ông McDonald cho biết tay súng trước đây từng có giấy phép sử dụng súng nhưng đã hết hạn, đồng thời các vũ khí từng bị tịch thu song sau đó đã được trả lại.

Canada sẽ treo cờ rủ trên toàn quốc trong 7 ngày sau thảm kịch, một trong những vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước này.

Thủ tướng Mark Carney Canada nói rằng "những gì đã xảy ra khiến cả đất nước chúng ta bàng hoàng và tất cả chúng ta chìm trong tang tóc".

"Những trẻ em này và thầy cô của các em đã phải chứng kiến sự tàn ác chưa từng thấy. Tôi muốn mọi người biết điều này: cả đất nước chúng ta sát cánh cùng các bạn, thay mặt cho toàn thể người dân Canada", ông phát biểu trong bài diễn văn đầy xúc động trước Quốc hội.

Tumbler Ridge, một cộng đồng gắn bó chặt chẽ với khoảng 2.400 cư dân, nằm ở chân dãy núi Rocky của Canada, gần ranh giới tỉnh bang với Alberta, cách hàng trăm km so với bất kỳ thành phố lớn nào.

Ông Carney mô tả đây là một vùng đất kiên cường, mang đậm bản sắc lao động chân tay, của "những thợ mỏ, giáo viên, công nhân xây dựng", những người đại diện cho "những gì tốt đẹp nhất của Canada: kiên cường, giàu lòng trắc ẩn và mạnh mẽ."

Sau khi xảy ra sự việc, nhà lãnh đạo Canada đã hủy chuyến đi dự kiến đến Đức để dự Hội nghị An ninh Munich với sự tham gia của các bên ủng hộ Ukraine.