Nghi phạm xả súng Sydney đã tập bắn trước vụ tấn công

Cảnh sát Úc ngày 22.12 công bố tài liệu cho thấy cha con Sajid và Naveed Akram, hai nghi phạm xả súng tại sự kiện Do Thái ở bãi biển Bondi thuộc thành phố Sydney hôm 14.12, đã tập luyện sử dụng súng trước vụ tấn công, theo AFP.

Đối tượng Sajid Akram tập luyện sử dụng súng trước ngày tấn công tại Sydney ẢNH: REUTERS

Địa điểm tập luyện được cho là một vùng quê ở bang New South Wales. Những hình ảnh được công bố cho thấy hai đối tượng sử dụng shotgun (súng bắn đạn hoa cải) và di chuyển có chiến thuật.

Vào tháng 10, hai người này quay một video chỉ trích những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Trong video, hai cha con nhà Akram ngồi trước một lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và trình bày động cơ tấn công.

Nghi phạm xả súng Naveed Akram tập luyện bắn súng trước vụ tấn công ẢNH: REUTERS

Vài ngày trước vụ tấn công, hai đối tượng đến khảo sát địa điểm vào ban đêm. Vụ tấn công xảy ra vào chiều 14.12 khi nhiều người có mặt tại bãi biển nổi tiếng. Theo đài ABC, hai nghi phạm đã ném 4 thiết bị nổ tự chế về phía đám đông nhưng không có vật nào phát nổ.

Lá cờ của IS được tìm thấy trong xe của nghi phạm xả súng ẢNH: REUTERS

Vụ xả súng làm 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đối tượng Sajid bị bắn chết tại hiện trường trong khi người con bị thương nặng.

Sajid (50 tuổi) là người Ấn Độ, đến Úc vào năm 1998. Naveed (24 tuổi) được sinh tại Úc. Nghi phạm này đã được chuyển từ bệnh viện sang trại giam trong ngày 22.12.

Thông tin trước đó cho thấy hai đối tượng đã đến khu vực có các tổ chức vũ trang đối lập hoạt động mạnh ở Philippines vào tháng 11. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nước này bác bỏ thông tin hai cha con Akram được huấn luyện tại đây.

Tuần trước, Naveed Akram bị truy tố 59 tội danh, gồm 15 cáo buộc giết người, 40 cáo buộc gây thương tích với ý định giết người và một cáo buộc khủng bố.

Trong diễn biến liên quan, chính quyền bang New South Wales ngày 22.12 trình lên quốc hội dự thảo luật cải cách quy định sở hữu súng đạn mà Thủ hiến Chris Minns miêu tả là nghiêm ngặt nhất tại Úc.

Theo dự luật, người muốn sở hữu súng phải có quốc tịch Úc, giới hạn số lượng súng mà một người sở hữu cho mục đích giải trí, tối đa là 4 khẩu.