Úc công bố dự luật mới sau thảm sát ở Sydney

Tờ The Guardian dẫn lời nhà lãnh đạo thừa nhận lẽ ra chính phủ Úc đã có thể làm nhiều hơn để ứng phó làn sóng thù ghét người Do Thái trước khi xảy ra vụ thảm sát tại bãi biển Bondi ở Sydney hôm 14.12.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese phát biểu tại lễ tưởng niệm những nạn nhân trong vụ thảm sát ở Sydney hôm 14.12 ảnh: REUTERS

Theo kế hoạch gồm 5 điểm được ông Albanese công bố, Bộ trưởng Nội vụ sẽ được trao thêm quyền hủy bỏ hoặc từ chối thị thực đối với những người bị cho là lan truyền "thù hận và chia rẽ". Kế hoạch cũng bao gồm việc chấm dứt hoặc ngăn chặn nguồn tài trợ cho các dự án nghệ thuật và nghiên cứu bị liệt vào nhóm ủng hộ "hoạt động bài Do Thái", khôi phục đề xuất tước quốc tịch đối với những người mang quốc tịch kép bị phát hiện tham gia hoạt động khủng bố, cũng như ngừng cấp thị thực cho bất kỳ cá nhân nào đến từ "vùng lãnh thổ của khủng bố".

Kế hoạch còn tăng hình phạt đối với hành vi phát ngôn thù hận cổ súy bạo lực, đồng thời xem động cơ thù hận là tình tiết tăng nặng vào thời điểm tuyên án đối với các tội danh đe dọa trực tuyến và quấy rối trên mạng. Bên cạnh đó, Canberra sẽ xây dựng cơ chế liệt kê các tổ chức có người đứng đầu tham gia phát ngôn thù hận, kích động bạo lực hoặc thù ghét chủng tộc. Chính phủ Úc còn thiết lập tội danh liên bang, nhằm xử lý các hành vi xúc phạm nghiêm trọng liên quan đến chủng tộc hoặc cổ xúy thuyết thượng đẳng chủng tộc.

Lãnh đạo phe đối lập Sussan Ley kêu gọi ông Albanese vào tuần sau triệu tập quốc hội để thông qua luật mới trước lễ Giáng sinh. Dù Thủ tướng Albanese không loại trừ khả năng triệu tập quốc hội để tranh luận về luật mới, ông nhấn mạnh những thay đổi phức tạp cần được soạn thảo tỉ mỉ để có thể vượt qua các thách thức pháp lý.