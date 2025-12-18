Luật kiểm soát súng của Úc chặt mà vẫn hở

Tuy nhiên, theo ông Roland Browne, Phó Chủ tịch Tổ chức Kiểm soát Súng đạn Úc (Gun Control Australia), sự chủ quan trong kiểm tra lý lịch và việc nới lỏng luật có thể đã khiến những kẻ xả súng quá dễ dàng mua được vũ khí.

"... thực tế là kẻ xả súng này có giấy phép súng thể thao và sở hữu sáu khẩu, ít nhất một trong số đó là súng trường công suất cao có băng đạn, sử dụng đạn kiểu quân sự; việc có hỏa lực như vậy ở ngoại ô Sydney thực sự là điên rồ", ông Browne cho hay.

Úc vốn đã áp dụng luật kiểm soát súng đạn ở mức độ nghiêm ngặt nhất thế giới - bao gồm cấp phép bắt buộc, kiểm tra lý lịch và đăng ký từng khẩu súng - kể từ sau vụ xả súng năm 1996 làm 35 người thiệt mạng ở Port Arthur (Tasmania).

Sajid Akram (50 tuổi), người bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường, đã nhận giấy phép súng vào năm 2023 và có sáu vũ khí hợp pháp mà nghi phạm và con trai bị cáo buộc đã sử dụng trong vụ tấn công.

Naveed Akram (24 tuổi), người bị thương do trúng đạn cảnh sát nhưng đã tỉnh lại sau hôn mê, đã được cơ quan tình báo xác định có liên hệ với một nhóm bị nghi ngờ liên kết với Nhà nước Hồi giáo (IS).

Cảnh sát đứng gác tại hiện trường vụ án tại bãi biển Bondi, Sydney, Úc ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, theo Ủy viên Cảnh sát bang New South Wales, ông Mal Lanyon, việc sử dụng thông tin tình báo khi xét cấp giấy phép súng hiện không được quy định trong Luật Súng đạn.

Theo dữ liệu cảnh sát được công bố, hầu hết người có súng ở bang New South Wales được cấp phép bằng cách chứng minh họ là thành viên của một CLB bắn súng thể thao hoặc săn bắn. Các CLB này yêu cầu đào tạo và báo cáo với cảnh sát.

Nhưng có đến khoảng một nửa trong số 220 CLB súng được chính phủ công nhận ở bang New South Wales lại không có địa chỉ cụ thể được công bố. Thêm vào đó, thời gian chờ bắt buộc 28 ngày (cho người đã có một khẩu súng muốn mua thêm) đã bị bãi bỏ vào năm 2008.

Ông Tom Kenyon, Giám đốc điều hành Hiệp hội Xạ thủ Thể thao Úc (SSAA), cho biết một số CLB sắp xếp đào tạo tại các địa điểm trung tâm nên không cần địa chỉ cố định. Ông nói thêm rằng không có khóa đào tạo nào có thể ngăn chặn được vụ tấn công ở Bondi.

Ông Kenyon cho biết: "... vấn đề thực sự là sự cực đoan hóa của các cá nhân đến mức họ nghĩ rằng việc giết đồng bào của mình là chấp nhận được. Những kẻ đó cũng biết được có đứt gãy trong việc chia sẻ thông tin tình báo giữa chính phủ liên bang và chính quyền bang. Và nếu nhìn lại, thì rõ ràng là những kẻ này lẽ ra phải bị ngăn chặn, và lẽ ra không nên cấp cho chúng khẩu súng nào, chứ đừng nói là sáu".

Theo viện nghiên cứu mang tên The Australia Institute, số lượng súng ở Úc đã tăng trong hơn hai thập kỷ, và hơn bốn triệu khẩu súng hợp pháp đang lưu hành.

Một báo cáo vào tháng 1 cho thấy hai phần ba người Úc ủng hộ luật súng mạnh tay hơn.

Trong khi chính phủ liên bang đang xem xét thay đổi luật súng, Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns cho biết vào ngày 1.5, quốc hội bang cũng sẽ họp lại vào tuần tới để thảo luận về luật khẩn cấp về kiểm soát súng.

"... chính quyền sẽ triệu tập lại Quốc hội New South Wales để xử lý luật khẩn cấp mà chúng tôi tin là cần thiết ban hành trước Giáng sinh để giữ an toàn cho cộng đồng và đảm bảo có luật pháp rõ ràng về an toàn công cộng", ông Minns cho biết.