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    Mỹ - Ukraine tranh cãi chuyện chia sẻ tình báo

    H.G
    H.G

    Hôm qua (19.10), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo nước này một lần nữa không nhận được cảnh báo sớm từ các đồng minh, cụ thể là Mỹ, sau khi Nga mở cuộc tấn công mới nhằm vào lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng trong đêm trước đó.

    Viết trên Telegram, ông Zelensky cáo buộc Nga phóng 16 tên lửa đạn đạo và hơn 200 máy bay không người lái (UAV) đủ loại, bao gồm UAV Shahed. Chính quyền Kyiv ghi nhận vụ tấn công đã làm hư hại ít nhất 10 cơ sở năng lượng, khiến hơn nửa triệu hộ gia đình lâm vào cảnh mất điện, theo Reuters.

    Mỹ - Ukraine tranh cãi chuyện chia sẻ tình báo - Ảnh 1.

    Lực lượng Ukraine sửa chữa đường ray trạm metro trúng tên lửa Nga ở vùng Kyiv ngày 19.10

    Ảnh: Reuters

    Ukraine lâu nay vẫn dựa vào thông tin đến từ hệ thống cảnh báo sớm của Mỹ để tìm cách đánh chặn hoặc ứng phó tên lửa đạn đạo tốc độ nhanh từ Nga. Tuy nhiên, gần 1 tuần trước, ông Zelensky cho hay Ukraine không nhận được thông tin báo trước từ các đồng minh phương Tây trong một số vụ tấn công do Nga tiến hành. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington vẫn đang chia sẻ thông tin tình báo với Kyiv.

    Cũng trong hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ ngừng chia sẻ một số tin tức tình báo cho Ukraine. Trả lời phỏng vấn Đài NBC ngày 18.10, Tổng thống Zelensky cho biết hoạt động chia sẻ tình báo đã bị gián đoạn, nhưng sau đó được "khôi phục".

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     Thế nhưng, khi trao đổi với báo giới vào sáng qua trong lúc thăm Uzbekistan, ông Rubio khẳng định Mỹ trên thực tế chưa từng dừng lại việc chia sẻ tình báo cho Ukraine.

    "Tôi không biết ông ấy (Zelensky) lấy thông tin đó từ đâu, hoặc tại sao ông lại nói những điều đó cho báo giới. Các bạn có thể quay lại hỏi ông ấy. Không hề có chuyện gián đoạn", AFP dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ, thêm rằng điều mà ông Zelensky nên tập trung làm là cần chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt. 

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