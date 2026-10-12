Nghi Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc lập tức có động thái

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo họ đã phát hiện cuộc phóng tên lửa đạn đạo nói trên của Triều Tiên vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 12.10 từ khu vực Bình Nhưỡng và tên lửa đã bay xa hơn 900 km, theo Hãng tin Yonhap.

Một cuộc phóng tên lửa ở Triều Tiên vào ngày 26.5 Ảnh: AFP/KCNA

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng thông báo Triều Tiên đã phóng các vật thể được cho là nhiều tên lửa đạn đạo. Đài NHK dẫn các nguồn tin chính phủ cho hay những vật thể này nhiều khả năng đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

"Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát để sẵn sàng ứng phó với các vụ phóng tiếp theo và duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong việc chia sẻ thông tin liên quan với Mỹ và Nhật Bản", JCS tuyên bố.

Nhà Xanh đã tổ chức cuộc họp khẩn về cuộc phóng tên lửa mới của Triều Tiên. Phát ngôn viên phủ tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung cho hay, trong cuộc họp đó, Văn phòng An ninh quốc gia đã yêu cầu Triều Tiên chấm dứt ngay lập tức các cuộc thử tên lửa đạn đạo, đồng thời gọi đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các lệnh trừng phạt quốc tế.

Hiện chưa có thông tin từ Triều Tiên về cuộc phóng tên lửa mới nhất. Trước đó, Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực Wonsan về phía vùng biển nói trên vào ngày 3.10.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với Hãng tin Kyodo News, cựu nhà phân tích tình báo Mỹ Bruce Klingner, hiện là chuyên gia cấp cao tại Quỹ Maureen và Mike Mansfield, nhận định năng lực hạt nhân của Triều Tiên đã gia tăng theo cấp số nhân về chủng loại, số lượng và độ tinh vi của vũ khí hạt nhân cũng như các loại tên lửa dùng để mang theo vũ khí hủy diệt hàng loạt này nhằm tấn công Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.