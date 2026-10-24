Tỉ phú Elon Musk cáo buộc giới tinh hoa Ukraine làm giàu nhờ tiền viện trợ

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 23.10, tỉ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, cho rằng lợi ích tài chính có thể là nguyên nhân khiến một số chính trị gia Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Ông Musk nói có sự khác biệt lớn về động cơ giữa giới tinh hoa và người dân thường Ukraine. Ông cho rằng giới tinh hoa Ukraine ngày càng giàu lên nhờ hàng trăm tỉ USD viện trợ, trong khi người dân "bị bắt đi lính và chết trong chiến hào".

"Và một phần tiền thuế của người dân Mỹ được rửa tiền qua nhiều kênh khác nhau để tài trợ cho các chiến dịch chính trị tại Mỹ. Đó là lý do một số chính trị gia quan tâm đến Ukraine hơn nước Mỹ", ông Musk viết. Tuy nhiên, ông không nêu tên những người bị cáo buộc hưởng lợi hoặc công bố bằng chứng chứng minh dòng tiền này, theo Đài RT.

Tỉ phú Elon Musk đặt nghi vấn về dòng tiền viện trợ Ukraine ẢNH: REUTERS

Những phát biểu trên xuất hiện trong bối cảnh Ukraine đối mặt với nhiều cuộc điều tra tham nhũng, trong đó có các cáo buộc liên quan hoạt động mua sắm quốc phòng và lĩnh vực năng lượng.

Mới đây, doanh nhân Timur Mindich - người có quan hệ lâu năm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - bị cáo buộc hối lộ và rửa tiền khoảng 100 triệu USD tại Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Energoatom (Ukraine). Vụ bê bối đã buộc các quan chức cấp cao Ukraine phải từ chức, trong đó có cả cựu Chánh văn phòng Tổng thống Andrey Yermak.

Các nhà điều tra Ukraine cũng đã phát hiện những dấu hiệu gian lận trong hoạt động mua sắm máy bay không người lái (UAV) quân sự, với thiệt hại bị nghi lên đến 5,6 triệu USD.

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Ngay cả những người ủng hộ Kyiv mạnh mẽ nhất ở châu Âu cũng đã chỉ trích việc chính phủ Ukraine không thực hiện được các cải cách chống tham nhũng đã hứa, cảnh báo rằng hàng tỉ euro viện trợ có thể bị giữ lại. Ukraine đang đề nghị bổ sung ít nhất 70 tỉ USD viện trợ nước ngoài cho năm 2027, trong khi tổng nhu cầu chi tiêu liên quan đến xung đột được ước tính lên tới 155 tỉ euro.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ngày 23.10 cho biết Liên minh châu Âu (EU) dự kiến đảm nhận khoảng 2/3 khoản hỗ trợ bổ sung, tương đương 46,7 tỉ euro.