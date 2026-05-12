Thân tín cũ của ông Zelensky dính nghi án rửa tiền

Trí Đỗ
12/05/2026 10:13 GMT+7

Ông Andriy Yermak, cựu Chánh văn phòng đầy quyền lực của Tổng thống Volodymyr Zelensky, là nghi phạm trong một cuộc điều tra tham nhũng lớn.

Các cơ quan chức năng không nêu đích danh ông Andriy Yermak - cựu Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky theo quy định pháp luật Ukraine, song truyền thông địa phương đã xác định ông là đối tượng điều tra

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cựu Chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak (phải) đi bộ tại Kyiv ngày 22.1.2024

ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, ông Yermak bị nghi tham gia một nhóm tội phạm rửa khoảng 10,5 triệu USD thông qua một dự án phát triển nhà ở cao cấp ở ngoại ô Kyiv.

Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng công tố chống tham nhũng chuyên trách Ukraine (SAPO) ngày 11.5 cáo buộc hàng triệu USD đã được chuyển qua dự án nêu trên trong nhiều năm bằng cách sử dụng mạng lưới các công ty ma, giao dịch tiền mặt và các tài liệu tài chính giả mạo.

Các điều tra viên lưu ý rằng cuộc điều tra tiền xét xử vẫn đang ở giai đoạn đầu, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi kết luận về tội trạng của những người liên quan chỉ có thể được đưa ra sau khi hoàn tất toàn bộ quá trình điều tra và được tòa án xem xét.

Trả lời Đài Radio Liberty của Ukraine, ông Yermak phủ nhận sở hữu bất động sản trong dự án nói trên, nhưng không bình luận thêm.

Ông Dmytro Lytvyn, Cố vấn truyền thông của Tổng thống Zelensky, nói với báo giới rằng còn quá sớm để bình luận về nghi vấn liên quan ông Yermak, do các thủ tục tố tụng vẫn đang diễn ra.

Cố vấn thân cận của Tổng thống Ukraine từ chức sau khi cảnh sát khám nhà giữa bê bối tham nhũng

Vụ việc là một phần trong cuộc điều tra rộng hơn về tham nhũng cấp cao, lần đầu được phanh phui hồi tháng 11.2025. Tại thời điểm đó, một đối tác kinh doanh cũ của ông Zelensky bị cáo buộc điều hành đường dây nhận hối lộ trị giá khoảng 100 triệu USD tại Tập đoàn hạt nhân nhà nước Energoatom, theo The Kyiv Independent.

Đã có 9 nghi phạm bị buộc tội trong vụ án Energoatom, trong đó có ông Timur Mindich - một cộng sự thân cận của ông Zelensky, cựu Phó thủ tướng Ukraine Oleksiy Chernyshov và cựu Bộ trưởng Năng lượng và Tư pháp Ukraine Herman Halushchenko.

Ông Yermak từng được xem là nhân vật quyền lực thứ hai tại Ukraine sau Thủ tướng Zelensky. Cựu luật sư và nhà sản xuất phim này thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tổng thống Ukraine tại các sự kiện công khai, đồng thời từng dẫn đầu đoàn đàm phán của Kyiv trong các cuộc hòa đàm do Mỹ hậu thuẫn với Nga.

Việc ông Yermak từ chức năm 2025 diễn ra trong bối cảnh chính phủ Ukraine tiến hành cải tổ nhằm khôi phục niềm tin vào văn phòng tổng thống, vốn bị phủ bóng bởi các cáo buộc tập trung quyền lực và những bê bối tham nhũng cấp cao.

Bê bối tham nhũng bủa vây Ukraine

Hôm qua (28.11), các cơ quan chống tham nhũng Ukraine thông báo đã lục soát nơi ở và văn phòng của Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak liên quan một cuộc điều tra tham nhũng, theo Reuters.

Ukraine mất Bakhmut vì nạn tham nhũng

Ukraine mạnh tay chống tham nhũng

