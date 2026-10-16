Tesla ra mắt ô tô bay, nhào lộn trên không trung như phim viễn tưởng

Tại sự kiện tổ chức ở cơ sở thử nghiệm của SpaceX ngày 16.10, tỉ phú Musk giới thiệu mẫu Roadster 2 chỗ ngồi được trang bị hệ thống đẩy đặc biệt, cho phép xe thực hiện những động tác vốn thường chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng.

Tesla ra mắt xe Roadster tại một sự kiện ra mắt ở Waco, bang Texas (Mỹ) ngày 15.10.2026 ẢNH: REUTERS

Trong màn trình diễn, chiếc Roadster không người lái đã leo lên một đoạn dốc dựng đứng nhờ lực hút bên dưới gầm xe, sau đó treo ngược, xoay vòng trên không và sử dụng các luồng khí đẩy để tiếp đất.

Ở một màn thử nghiệm khác, chiếc xe bật và bay qua hàng loạt mẫu Tesla đang đỗ cạnh nhau, trước khi sử dụng hệ thống đẩy phía sau để tăng tốc từ 0 lên 96 km/giờ trong chưa đầy một giây.

Ông Musk cho biết chiếc xe sử dụng 10 vòi phun cùng hệ thống bình chứa khí áp suất cực cao để tạo lực đẩy, hỗ trợ cả việc di chuyển trên không lẫn tăng tốc trên mặt đất. Ông mô tả công nghệ này là thành quả hợp tác giữa Tesla và SpaceX.

Toàn bộ màn trình diễn được thực hiện mà không có người ngồi trong xe nhằm bảo đảm an toàn. "Thành công không được bảo đảm. Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Có thể nó sẽ thành công, nhưng nếu không, chúng ta vẫn ở khoảng cách an toàn", ông Musk cho hay.

Vị tỉ phú nhấn mạnh việc tổ chức trình diễn trực tiếp nhằm chứng minh những hình ảnh khán giả chứng kiến không phải sản phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Ông dự kiến Roadster mới sẽ được đưa vào sản xuất năm 2028, dù Tesla từng nhiều lần không đáp ứng các mốc thời gian ra mắt sản phẩm do ông công bố.

Tuy nhiên, màn trình diễn chưa chứng minh Roadster có khả năng bay liên tục hoặc di chuyển trên không với quãng đường dài. Đây vẫn là thách thức lớn đối với ngành phát triển ô tô bay, đặc biệt trong việc kết hợp các yêu cầu kỹ thuật của phương tiện đường bộ với máy bay.

Ông Roger Conner, chuyên gia hàng không tại Bảo tàng hàng không và vũ trụ quốc gia Smithsonian (Mỹ), cho rằng việc kết hợp 2 loại phương tiện đặt ra nhiều trở ngại. Máy bay đòi hỏi trọng lượng nhẹ, trong khi ô tô cần các cấu trúc bảo vệ và hấp thụ lực va chạm, khiến phương tiện lai có nguy cơ hoạt động kém hiệu quả và tốn kém.

Trong khi đó, ông Jim Dukhovny, Giám đốc điều hành hãng ô tô bay Alef (Mỹ), nhận định việc giúp Roadster rời khỏi mặt đất là hoàn toàn khả thi, nhưng không đồng nghĩa với khả năng bay thực sự. Theo ông, thách thức lớn nhất là chuyển từ trạng thái cất cánh thẳng đứng sang bay về phía trước mà vẫn duy trì lực nâng và độ ổn định.

Ông Conner cũng hoài nghi khả năng một chiếc xe được phép lưu thông trên đường bộ có thể đồng thời bay đến bất kỳ địa điểm nào theo ý muốn của người sử dụng. "Chúng ta không nói về khả năng bay liên tục, mà chỉ là những cú nhảy", chuyên gia này nhận định.