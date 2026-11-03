Ông Trump tuyên bố sẽ bảo vệ tỉ phú Elon Musk trước nguy cơ bị điều tra

Trang International Business Times ngày 3.11 cho biết ông Trump đưa ra phát biểu này trong cuộc phỏng vấn được ghi âm trước trên podcast “Pod Force One” của tờ New York Post, phát sóng ngày 2.11.

Trong cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình Miranda Devine đã đề cập đến những lời kêu gọi từ giới cánh tả về việc bắt giữ ông Musk, tịch thu các nhà máy và quốc hữu hóa công ty tên lửa SpaceX. Theo Yahoo News, ông Trump đã bác bỏ khả năng này và khẳng định: "Chuyện đó sẽ không xảy ra. Đó chỉ là lời nói suông. Nhưng nếu chỉ là lời nói suông, chúng ta sẽ phải bảo vệ họ".

Khi được hỏi liệu có cân nhắc ban hành lệnh ân xá trước cho ông Musk và những người từng làm việc trong chính quyền của mình hay không, ông Trump viện dẫn tiền lệ của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden (2021-2025) và nói sẽ làm điều tương tự nếu cần thiết.

Trước khi rời nhiệm sở, ông Biden đã ban hành các lệnh ân xá trước cho một số nghị sĩ, trong đó có những người từng tham gia ủy ban Hạ viện điều tra vụ tấn công Điện Capitol (Mỹ) ngày 6.1.2021.

Theo International Business Times, ông Trump xác nhận ông Musk sẽ có tên trong danh sách được ân xá. Tuy nhiên, quyền ân xá của tổng thống Mỹ chỉ áp dụng đối với các tội danh liên bang, không bao gồm những vụ truy tố ở cấp tiểu bang hoặc các vụ án dân sự.

Tỉ phú Elon Musk (bên trái) bắt tay với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại trận chung kết giải vô địch đấu vật NCAA, tại Philadelphia (Mỹ) hồi tháng 3.2025 ẢNH: AP

Phát biểu trên lập tức vấp phải chỉ trích từ Thượng nghị sĩ Adam Schiff, thành viên đảng Dân chủ đại diện bang California và là một trong những người được Tổng thống Biden ân xá. Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 2.11, ông Schiff cáo buộc tổng thống Trump muốn trao quyền miễn trừ tuyệt đối cho "những người thân tín".

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ được dự báo có khả năng giành quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3.11. Nếu giành được đa số, đảng này sẽ nắm quyền kiểm soát các ủy ban của Hạ viện, qua đó có thể thúc đẩy nhiều cuộc điều tra nhằm vào chính quyền và các đồng minh của ông Trump.

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Trước đó, đảng Dân chủ cũng đã phát tín hiệu sẽ điều tra vai trò lãnh đạo của ông Musk tại Bộ Hiệu suất Chính phủ (DOGE), cùng các hợp đồng mà chính phủ Mỹ ký với những công ty của ông, đồng thời cáo buộc tỉ phú Musk can thiệp khiến Ukraine bị gián đoạn kết nối internet qua vệ tinh Starlink.

Theo Yahoo News, ông Musk đã chi ít nhất 71 triệu USD để hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa tranh cử vào Thượng viện tại 5 bang Ohio, Michigan, Texas, Iowa và Maine. Trong khi đó, ông Trump đã nhiều lần công khai bảo vệ tỉ phú này. Hồi tháng 10, ông khẳng định ông Musk "không bao giờ có thể làm điều gì sai trái".