Hàn - Mỹ tập trận, giới tuyến liên Triều chưa hết căng thẳng

Hãng thông tấn KCNA ngày 30.10 đưa tin Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho rằng các cuộc tập trận phòng không chung Freedom Flag giữa Hàn Quốc và Mỹ đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trong tuyên bố được KCNA đăng tải, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên cảnh báo: "Không có giới hạn nào đối với các lựa chọn của CHDC Triều Tiên trong việc duy trì thế trận răn đe mạnh mẽ, có khả năng đối phó hiệu quả với mọi mối đe dọa từ các động thái quân sự của Mỹ và các lực lượng đồng minh của nước này".

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, không quân Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận phòng không chung Freedom Flag từ ngày 26.10 tại căn cứ không quân Kunsan, dự kiến kéo dài đến ngày 6.11. Cuộc tập trận có sự tham gia của các máy bay tàng hình, trong đó có tiêm kích F-35A của Hàn Quốc và F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ.

Hình ảnh từ đài quan sát ở Gimpo (Hàn Quốc) cho thấy binh lính Triều Tiên đang làm việc bên hàng rào quân sự dọc theo giới tuyến ngày 27.10 ẢNH: REUTERS

Trong một diễn biến liên quan, cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 30.10 tuyên bố Seoul sẽ đáp trả kiên quyết nhằm bảo vệ biên giới, bất chấp những tuyên bố của Bình Nhưỡng về việc tiến hành các hoạt động ở phía bên kia đường ranh giới.

Căng thẳng giữa 2 miền đã gia tăng sau vụ nổ mìn bên trong Vùng phi quân sự (DMZ) hồi tháng 9, khiến một số binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng. Seoul khi đó cho rằng số mìn này do Triều Tiên cài đặt. Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc, cơ quan giám sát DMZ cũng xác nhận 1 quả mìn của Triều Tiên nằm bên kia đường ranh giới đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Sau vụ việc, Seoul yêu cầu Bình Nhưỡng lập tức chấm dứt các hoạt động xây dựng công trình quân sự gần giới tuyến liên Triều, cho rằng những hoạt động này làm gia tăng căng thẳng.

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Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã bác bỏ cáo buộc. Triều Tiên đã gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong đó tố cáo vụ nổ mìn gần giới tuyến liên Triều vào tháng trước là một sự kiện do Hàn Quốc "dàn dựng".

Ngày 21.10, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, còn tuyên bố Triều Tiên sẽ kích hoạt hệ thống loa tuyên truyền dọc toàn bộ giới tuyến với Hàn Quốc vào cuối tháng 10. Dù vậy, Cơ quan tình báo Hàn Quốc ngày 29.10 cho biết Bình Nhưỡng vẫn chưa bắt đầu bất kỳ chương trình phát sóng nào.