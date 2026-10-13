Ông Trump hé lộ khả năng gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Theo hãng Yonhap ngày 13.10, khi được một phóng viên tại Nhà Trắng hỏi về khả năng gặp ông Kim Jong-un trong chuyến công du châu Á sắp tới, ông Trump ngày 12.10 đã trả lời: “Có thể”, đồng thời nói thêm: “Cuộc gặp đó sẽ rất thú vị, phải không? Tôi có mối quan hệ tốt với ông ấy”.

Ông Trump dự kiến tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc, diễn ra trong 2 ngày 18 và 19.11 tại Thâm Quyến. Nếu cuộc gặp diễn ra, đây có thể là bước tiếp theo trong nỗ lực khôi phục hoạt động ngoại giao trực tiếp giữa 2 nhà lãnh đạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) hồi tháng 6.2019. ẢNH: REUTERS

Trước đó, hồi tháng 8, ông Trump cho biết hy vọng sẽ gặp lại ông Kim vào cuối năm 2026, làm dấy lên suy đoán về khả năng nối lại các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021), ông Trump từng 3 lần gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Cuộc hội đàm đầu tiên diễn tại Singapore vào tháng 6.2018, tiếp đó gặp nhau tại Hà Nội vào tháng 2.2019. Cuộc gặp thứ 3 diễn ra tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, thuộc Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Tại cuộc mít tinh tranh cử ở bang Ohio ngày 10.10, ông Trump cũng tái khẳng định rằng ông "rất hòa thuận" với ông Kim. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ tốt với lãnh đạo các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott, cho biết ông Trump không xem việc đàm phán với Triều Tiên là một “sự nhượng bộ”. Theo ông Pigott, Tổng thống Mỹ sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng nếu điều đó phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Ông Trump vì sao mềm mỏng với Triều Tiên hơn Iran về vũ khí hạt nhân?

Trong một diễn biến khác, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 13.10 cho biết các vụ phóng tên lửa mới nhất của nước này liên quan đến một loại tên lửa đạn đạo chiến thuật được nâng cấp công nghệ, theo Yonhap.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết việc nâng cấp “thành phần cốt lõi” của hệ thống tên lửa sẽ cải thiện hiệu suất và độ tinh vi của tất cả các hệ thống vũ khí tấn công. Tuy nhiên, báo cáo không tiết lộ thêm về vụ thử nghiệm.

Trước đó, ngày 12.10, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông nước này, làm leo thang căng thẳng trong khu vực.