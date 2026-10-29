Hàn Quốc nói gì khi Triều Tiên đưa vũ khí hạng nặng đến gần giới tuyến?

Ngày 29.10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng việc Triều Tiên đưa các hệ thống vũ khí cũ đến giới tuyến liên Triều có vẻ là động thái mang tính hình thức. Theo Reuters, phía Seoul nghi ngờ có thể có nhiều động cơ cho động thái này của Bình Nhưỡng, nhưng không nêu cụ thể.

Trước đó, bà Kim Yo-jong - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - đe dọa triển khai các vũ khí chiến thuật mới dọc giới tuyến và khôi phục hệ thống loa tuyên truyền công suất cao chống Hàn Quốc.

Một quân nhân Triều Tiên ngồi trên hệ thống lựu pháo tự hành 122 mm được triển khai tại giới tuyến liên Triều gần đây ẢNH: REUTERS

Hãng tin Yonhap sau đó chụp được hình ảnh Triều Tiên triển khai hệ thống pháo tại huyện Kaepung, tỉnh Hwanghae, gần giới tuyến hơn so với vị trí thông thường và đủ gần để truyền thông Hàn Quốc đứng bên này giới tuyến chụp lại được. Giới chuyên gia đã phân tích hình ảnh và cho rằng đó là lựu pháo tự hành 122 mm.

Đại úy Jang Do-young, người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), ngày 27.10 cho hay đó chỉ là hệ thống vũ khí cũ chứ không phải là loại mới.

"Mặc dù Triều Tiên đã đề cập đến các hệ thống vũ khí mới trong các tuyên bố gần đây, nhưng chúng tôi tin rằng điều này không thể được coi là như vậy", ông Jang nói.

Dù vậy, đây được cho là lần đầu tiên Triều Tiên triển khai vũ khí hạng nặng ngay giới tuyến, động thái được giới quan sát coi là rất bất thường.

Động thái cứng rắn mới trên giới tuyến liên Triều

Trong vài tháng gần đây, Hàn Quốc đã phát hiện các binh sĩ Triều Tiên xây dựng các tuyến đường và hàng rào nhằm củng cố giới tuyến.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thống Nhất Hàn Quốc Chung Dong-young ngày 28.10 kêu gọi miền Bắc chấp nhận đề nghị đối thoại quân sự về vấn đề giới tuyến, sau vụ nổ mìn trong khu vực phi quân sự hồi tháng 9 khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Chưa rõ phản ứng của Triều Tiên với đề nghị này.