Triều Tiên triển khai pháo tự hành sát giới tuyến với Hàn Quốc?

Theo Reuters ngày 26.10, một nhân chứng đã quan sát thấy 3 xe bọc thép Triều Tiên được bố trí gần đường ranh giới quân sự với Hàn Quốc, với nòng pháo hướng về phía nam. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin đây là các hệ thống pháo tự hành 122 mm - loại vũ khí hiếm khi được Triều Tiên công khai triển khai gần giới tuyến.

Một khẩu pháo tự hành 122 mm của Triều Tiên được triển khai gần giới tuyến với Hàn Quốc ngày 26.10.2026 ẢNH: REUTERS

Reuters cũng ghi nhận khoảng 20 - 30 binh sĩ Triều Tiên đang tiến hành xây dựng hàng rào bên trong Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách 2 miền.

Ông Shin Jong-woo, Tổng thư ký Diễn đàn quốc phòng và an ninh Hàn Quốc (KODEF), nhận định: "Việc quân đội Triều Tiên công khai triển khai pháo tự hành ngay trước hàng rào dây thép gai là điều khá bất thường". Ông cho rằng các đơn vị pháo binh tiền tuyến có thể đang được đưa lên vị trí gần ranh giới hơn, không loại trừ khả năng Triều Tiên triển khai thêm lực lượng.

Cùng quan điểm, giáo sư Lim Eul-chul thuộc Đại học Kyungnam (Hàn Quốc) nhận định việc công khai bố trí pháo tự hành là động thái bất thường, có thể nhằm phát tín hiệu rằng Triều Tiên sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để thực thi chính sách về ranh giới. Theo ông, động thái này cũng cảnh báo Hàn Quốc cần thận trọng nhằm tránh nguy cơ xảy ra đụng độ ngoài ý muốn.

Hiện phía chính phủ Hàn Quốc và Triều Tiên đều chưa bình luận về vụ việc.

Hình ảnh nhìn từ đài quan sát ở Gimpo (Hàn Quốc) cho thấy binh sĩ Triều Tiên đang làm việc trên hàng rào dây thép gai dọc ranh giới 2 miền ngày 26.10.2026 ẢNH: REUTERS

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh 2 miền tiếp tục bất đồng về vụ nổ mìn tại DMZ ngày 21.9. Trong thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 25.10, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc "dàn dựng" về vụ việc nhằm mô tả hoạt động xây dựng công trình tại khu vực giới tuyến của Triều Tiên là hành động xâm phạm lãnh thổ, theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

Trước đó, Hàn Quốc đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an, cáo buộc quân đội Triều Tiên đứng sau vụ nổ mìn ngày 21.9 và vi phạm Hiệp định đình chiến năm 1953. Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc, đơn vị giám sát việc thực thi hiệp định, cũng cho rằng vụ việc liên quan một quả mìn của Triều Tiên vi phạm thỏa thuận đình chiến, theo Reuters. Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc này.

Về những vụ nổ súng tại biên giới, Hàn Quốc khẳng định quân đội nước này chỉ phát cảnh báo và bắn chỉ thiên khi binh sĩ Triều Tiên vượt qua Đường phân giới quân sự (MDL) bên trong DMZ.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 22.10 đề xuất đàm phán quân sự với Triều Tiên nhằm thống nhất vị trí chính xác của đường phân giới quân sự trên bộ và giảm nguy cơ đụng độ ngoài ý muốn.