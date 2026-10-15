Triều Tiên thử 2 loại tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15.10 đưa tin cuộc thử nghiệm được tiến hành một ngày trước đó tại vùng biển phía đông nước này, dưới sự giám sát của các quan chức quân sự cấp cao và giới chức phụ trách chương trình tên lửa.

Hai loại tên lửa hành trình chiến lược phóng từ tàu ngầm Triều Tiên tại một địa điểm không xác định ngày 15.10.2026 ẢNH: REUTERS

Theo KCNA, vụ phóng nhằm "kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu" của các hệ thống tác chiến dưới nước, nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến lược của hải quân và chứng minh độ tin cậy của năng lực răn đe. Bình Nhưỡng khẳng định cuộc thử nghiệm không ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng.

Phía Triều Tiên không công bố thêm thông tin về loại tên lửa, tầm bay hay nền tảng được sử dụng để phóng.

Những năm gần đây, Triều Tiên đã đẩy mạnh phát triển tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình chiến lược và các phương tiện phóng dưới nước. Bình Nhưỡng cũng coi việc xây dựng lực lượng tàu ngầm mang tên lửa hiện đại là một trong những ưu tiên quân sự dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un, theo Reuters.

Thông báo mới được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật từ khu vực Bình Nhưỡng về phía vùng biển phía đông ngày 12.10. Bình Nhưỡng sau đó cho biết cuộc thử nghiệm nhằm xác nhận kết quả nâng cấp kỹ thuật đối với một thành phần quan trọng của hệ thống vũ khí.

Cùng ngày, ông Kim Jong-un đến thăm một bảo tàng công nghiệp quốc phòng, nơi trưng bày nhiều loại vũ khí chiến lược, trong đó có tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Các động thái quân sự diễn ra trong lúc khả năng nối lại tiếp xúc Mỹ - Triều được chú ý. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cho biết ông có thể gặp ông Kim trong chuyến công du châu Á dự kiến vào tháng 11.

Trước đó, ông Kim tuyên bố để ngỏ khả năng đối thoại với ông Trump nếu Mỹ từ bỏ yêu cầu Bình Nhưỡng phải phi hạt nhân hóa. Song giới chức Triều Tiên thường xuyên bác bỏ đề xuất đối thoại từ phía Hàn Quốc.