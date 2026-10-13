Ông Kim Jong-un thăm bảo tàng trưng bày tên lửa có tầm bắn đến Mỹ

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng phu nhân Ri Sol-ju và con gái Kim Ju-ae đã tham dự lễ khánh thành Bảo tàng Cách mạng quốc phòng thuộc Ủy ban Kinh tế số 2 ở Bình Nhưỡng hôm 11.10.

Bức ảnh được chụp vào ngày 11.10 cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) cùng con gái Kim Ju-ae tham quan Bảo tàng Cách mạng quốc phòng thuộc Ủy ban Kinh tế số 2 ở Bình Nhưỡng ảnh: AFP

Bức ảnh được chụp vào ngày 11.10 ghi lại cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân Ri Sol-ju và con gái Kim Ju-ae tham quan Bảo tàng Cách mạng quốc phòng thuộc Ủy ban Kinh tế số 2 tại Bình Nhưỡng Ảnh: AFP

Các bức ảnh do KCNA công bố cho thấy bảo tàng trưng bày nhiều loại vũ khí được phát triển dưới sự lãnh đạo của ông Kim, từ máy bay không người lái cho đến tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20, theo Reuters.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái Kim Ju-ae tham quan Bảo tàng Cách mạng quốc phòng thuộc Ủy ban Kinh tế số 2 ở Bình Nhưỡng ngày 11.10 Ảnh: Reuters

Ông Shin Jong-woo, Tổng thư ký Diễn đàn An ninh và quốc phòng Hàn Quốc, nhận định rằng khu vực trưng bày phía trước bệ phóng tên lửa Hwasong-20 dường như thể hiện thiết kế có thể mang nhiều đầu đạn cùng bản đồ thế giới mô tả các tầm bắn vươn xa khỏi lục địa Mỹ, đến Trung Đông, Úc và Nam Mỹ.

"Cuộc triển lãm dường như nhằm làm nổi bật những thành tựu trong chương trình phát triển khoa học quốc phòng của ông Kim. Sự kiện này mang đậm tính tuyên truyền nhằm giành lợi thế chiến lược trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh tiềm năng giữa Triều Tiên và Mỹ", ông Shin bình luận.

Bức ảnh này được chụp vào ngày 11.10 cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) đang tham quan Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng thuộc Ủy ban Kinh tế số 2 ở Bình Nhưỡng Ảnh: AFP

Thông tin về cuộc triển lãm được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông có thể sẽ gặp ông Kim trong chuyến công du châu Á sắp tới. Ông Trump dự kiến sẽ tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào giữa tháng 11.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, phu nhân Ri Sol-ju và con gái Kim Ju-ae tham dự lễ khánh thành Bảo tàng Cách mạng quốc phòng thuộc Ủy ban Kinh tế số 2 ở Bình Nhưỡng ngày 11.10 Ảnh: Reuters

Các nhà phân tích cho rằng bảo tàng nói trên cũng phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn của ông Kim trong việc biến các hoạt động trưng bày vũ khí của Triều Tiên thành những biểu tượng lâu dài cho các thành tựu quân sự của nước này.

Bức ảnh được chụp vào ngày 11.10 cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham quan một khu vực của Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng thuộc Ủy ban Kinh tế số 2 ở Bình Nhưỡng Ảnh: AFP





Bức ảnh được chụp vào ngày 11.10 cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) tham quan Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng thuộc Ủy ban Kinh tế số 2 ở Bình Nhưỡng Ảnh: AFP

"Bằng cách chuyển đổi các cuộc triển lãm vũ khí vốn chỉ mang tính tạm thời thành một bảo tàng cố định, ông Kim đang thể chế hóa những thành tựu quân sự của mình và khắc họa quá trình tăng cường năng lực hạt nhân cũng như tên lửa của Triều Tiên như một di sản bền vững và đã được hoàn tất", giáo sư Lim Eul-chul tại Viện Nghiên cứu viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam (Hàn Quốc) nhận định.

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