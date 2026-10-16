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    Triều Tiên nghi ngờ vũ khí bội siêu thanh mới của Hàn Quốc

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ
    CHDCND Triều Tiên đặt nghi vấn về năng lực của phương tiện lượn bội siêu thanh (HGV), mới được Hàn Quốc thử nghiệm, cho rằng vũ khí này có thể chưa đạt tốc độ như Seoul tuyên bố.

    Theo hãng thông tấn KCNA ngày 15.10, ông Jang Chang Ha, người đứng đầu Cục Quản lý tên lửa Triều Tiên, cho rằng những hình ảnh Hàn Quốc công bố sau vụ thử hôm 8.10 không cho thấy dấu hiệu rõ ràng chứng minh phương tiện này đã đạt tốc độ bội siêu thanh.

    "Thật khó tin nó đã trải qua điều kiện bay ở tốc độ bội siêu thanh với nhiệt độ cực cao, bởi bề ngoài vẫn rất sạch sẽ, lớp sơn phủ nguyên vẹn và không có dấu vết muội than", ông Jang bình luận.

    Triều Tiên nghi ngờ vụ thử vũ khí bội siêu thanh của Hàn Quốc - Ảnh 1.

    Vụ phóng thử nghiệm đầu tiên của phương tiện lượn siêu thanh (HGV) của Hàn Quốc ngày 8.10.2026

    Ảnh: PhủTổng thống Hàn Quốc

    Đáp lại, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã bác bỏ lập luận trên, giải thích rằng phương tiện lượn bội siêu thanh được chế tạo bằng vật liệu chịu nhiệt đặc biệt, nên không xuất hiện các dấu vết như phía Triều Tiên đề cập.

    "Trong thời gian tới, quân đội Hàn Quốc có kế hoạch tiếp tục phát triển các công nghệ liên quan khi tiến tới việc vũ khí hóa xe tải hạng nặng, một tài sản chiến lược quan trọng cho an ninh tương lai", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

    Vũ khí bội siêu thanh có thể di chuyển với tốc độ ít nhất gấp 5 lần âm thanh, đồng thời có khả năng cơ động và thay đổi quỹ đạo bay, gây khó khăn cho các hệ thống phòng thủ tên lửa.

    Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã trực tiếp giám sát vụ thử tên lửa HGV. Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng chịu nhiệt ở nhiệt độ cực cao, hệ thống dẫn đường, điều khiển và năng lực cơ động ở độ cao thấp.

    Việc Hàn Quốc công khai thử nghiệm loại vũ khí này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng, cùng cuộc cạnh tranh phát triển các hệ thống vũ khí có khả năng vượt qua mạng lưới phòng thủ tên lửa.

    Triều Tiên ngày 15.10 thông báo đã phóng thử 2 loại tên lửa hành trình chiến lược ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Đây được cho là có thể là lần đầu tiên Bình Nhưỡng tiến hành thử nghiệm từ tàu ngầm lớp 3.000 tấn được giới thiệu năm 2023, theo Yonhap.

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