Triều Tiên gửi thư lên Liên Hiệp Quốc, tố Hàn Quốc dàn dựng vụ nổ mìn

Động thái này của Triều Tiên diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Hàn Quốc gửi thư tới Hội đồng Bảo an, yêu cầu Triều Tiên phải xin lỗi về vụ nổ mìn ngày 21.9, đồng thời phải chịu trách nhiệm vì đã vi phạm Hiệp định đình chiến. Theo Yonhap, vụ nổ mìn khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Quân nhân Triều Tiên làm một tuyến đường trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi năm 2018 ẢNH: REUTERS

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), bức thư do đại diện thường trực của Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc gửi đi hôm 25.10 viết rằng Seoul đã "dàn dựng" vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) như một âm mưu "nham hiểm" nhằm "cản trở" công tác củng cố giới tuyến của phía Triều Tiên.

Triều Tiên mô tả hoạt động củng cố giới tuyến là "việc thực thi chủ quyền một cách chính đáng và hợp pháp, hoàn toàn phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế", đồng thời khẳng định đây là "biện pháp tự vệ nhằm bảo vệ an ninh lãnh thổ trước các mối đe dọa xâm lược từ bên ngoài".

Động thái cứng rắn mới trên giới tuyến liên Triều

Phía Triều Tiên cũng cáo buộc quân đội Hàn Quốc đã nã súng cảnh cáo các quân nhân Triều Tiên đang làm việc tại khu vực này, gọi đây là hành vi "vi phạm nghiêm trọng" điều khoản trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc yêu cầu các quốc gia không được đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào.

Bình Nhưỡng cảnh báo rằng họ sẽ "thực thi quyền tự vệ được quy định tại Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc" nếu Seoul "xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi dù chỉ một milimet, hoặc thực hiện hành vi khiêu khích trực tiếp gây tổn hại đến sự an toàn và tính mạng của nhân sự phía chúng tôi".

Trước đó, Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hiệp Quốc Cha Ji-hoon đã gửi một bức thư dài khoảng 2 trang cho người đồng cấp Hy Lạp - nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an - trong đó nêu rõ kết quả cuộc điều tra về vụ nổ.

Bức thư nhấn mạnh rằng vụ nổ là do một quả mìn được quân đội Triều Tiên đặt, vi phạm Hiệp định đình chiến sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Seoul cũng kêu gọi Bình Nhưỡng thực hiện các biện pháp có trách nhiệm và tham gia đối thoại nhằm ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa, đồng thời khôi phục lòng tin.

Diễn biến "ăn miếng, trả miếng" này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng dọc biên giới liên Triều, khi Triều Tiên đe dọa sẽ nối lại hoạt động phát thanh qua loa phóng thanh hướng về phía Hàn Quốc.