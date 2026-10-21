Triều Tiên đưa đơn vị chiến đấu vào vị trí, sắp có động thái tại giới tuyến

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21.10 đưa tin bà Kim Yo-jong, chủ nhiệm một ủy ban trung ương của đảng Lao động Triều Tiên, đã cùng nguyên soái Pak Jong-chon thị sát các vị trí trọng yếu dọc giới tuyến với Hàn Quốc trong ngày 20.10. Chuyến đi nhằm đánh giá tiến độ dự án gia cố giới tuyến.

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, thị sát giới tuyến liên Triều ngày 20.10 ẢNH: AP

Theo Reuters, căng thẳng giữa hai miền leo thang từ năm 2024 khi Triều Tiên bắt đầu gia cố giới tuyến. Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã đưa 7.000 công nhân đến khu vực trong năm nay, với khoảng 50 vụ vượt qua Đường phân giới quân sự.

Trong chuyến thị sát, ông Pak - cố vấn của Bộ Quốc phòng Triều Tiên - cáo buộc miền Nam cố tình vu khống binh sĩ Triều Tiên vượt qua giới tuyến, khẳng định rằng lực lượng miền bắc nắm rõ đường ranh giới hơn bất cứ ai. Ông kêu gọi các lực lượng biến giới tuyến thành "pháo đài bất khả xâm phạm", nhanh chóng triển khai các hành động quân sự hiệu quả và lấn át để đối phó hành động của đối phương.

Trong khi đó, bà Kim Yo-jong cho biết mệnh lệnh củng cố giới tuyến do lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra và khẳng định không điều gì có thể cản trở việc này.

"Lãnh đạo quân đội của chúng ta đã nhấn mạnh cần phải cho những kẻ nổi loạn đó biết rằng các đơn vị hỏa lực mới của chúng ta đã vào vị trí chiến đấu", bà nói.

Bên cạnh đó, bà Kim thông báo trong tháng 10, Triều Tiên sẽ tái triển khai dàn loa tuyên truyền tại giới tuyến cho mục đích tâm lý chiến chống Hàn Quốc.

Chốt canh và dàn loa của Triều Tiên tại giới tuyến hồi tháng 2 ẢNH: AP

Các tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Seoul cam kết sẽ trừng phạt bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía Bình Nhưỡng nếu miền Bắc thực hiện các lời đe dọa tăng cường sức mạnh quân sự dọc biên giới.

Hàn Quốc chưa bình luận về kế hoạch tái lắp đặt dàn loa tuyên truyền của Triều Tiên.