Triều Tiên tuyên bố thử ngư lôi chính xác tốc độ cao sử dụng AI

Hãng thông tấn KCNA hôm nay đưa tin Triều Tiên đã thử nghiệm hệ thống vũ khí ngư lôi dẫn đường chính xác tốc độ cao "Zam-2.0" hôm 15.10 nhằm xác nhận sự nâng cấp kỹ thuật thành công của loại vũ khí này. Tuy nhiên, phía Triều Tiên không tiết lộ thêm chi tiết về loại vũ khí mới, theo Hãng tin Yonhap.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) tham quan Bảo tàng Cách mạng quốc phòng thuộc Ủy ban Kinh tế số 2 tại Bình Nhưỡng ngày 11.10 Ảnh: AFP

Cũng theo KCNA, các quan chức quốc phòng cấp cao giám sát cuộc thử nghiệm đã đánh giá đây là "một thành công lớn, hứa hẹn mang lại thay đổi đáng kể trong quá trình phát triển thực tế của lực lượng hải quân".

Bình Nhưỡng khẳng định công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã được áp dụng vào các chức năng phát hiện mục tiêu và dẫn đường cho hệ thống vũ khí ngư lôi mới.

KCNA còn đưa tin cuộc thử nghiệm đã chứng minh được công nghệ cốt lõi giúp nâng cao hiệu suất lực đẩy và khả năng vận hành của hệ thống vũ khí ngư lôi mới. Đã có hơn 180 cuộc thử nghiệm liên quan được thực hiện trong 5 năm qua.

Thông tin thử hệ thống vũ khí ngư lôi chính xác sử dụng AI được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đang nỗ lực tăng cường năng lực hải quân thông qua các cuộc thử nghiệm vũ khí.

Trước đó, vào ngày 14.10, Triều Tiên đã phóng 2 loại tên lửa hành trình chiến lược từ một tàu ngầm tại vùng biển phía đông. Ngoài ra, Triều Tiên gần đây cũng đã đưa vào biên chế 2 tàu khu trục 5.000 tấn "Choe Hyon" và "Kang Kon" lần lượt tại vùng biển phía tây và phía đông.