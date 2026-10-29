Nhật Bản bắt tay Mỹ sản xuất tên lửa tiên tiến

Hãng AP đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi ngày 28.10 công bố thỏa thuận trên tại cuộc họp báo ở tỉnh Cebu (Philippines), sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bên lề hội nghị thường niên giữa các bộ trưởng quốc phòng ASEAN và các đối tác ở châu Á, phương Tây.

Theo thỏa thuận, 2 nước sẽ xây dựng một cơ sở tại Nhật Bản để cùng sản xuất tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến. Ông Koizumi cho biết hoạt động này thuộc khuôn khổ nỗ lực hợp tác mang tên “Chiến dịch Supercharge” và nhấn mạnh các tên lửa này “thiết yếu đối với máy bay F-35”. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết về kế hoạch sản xuất.

(Từ trái sang) Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chụp ảnh lưu niệm trước cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Cebu (Philippines) ngày 28.10 ẢNH: AP

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Nhật Bản nhiều lần bày tỏ quan ngại về những diễn biến an ninh tại châu Á.

Sau cuộc gặp với ông Hegseth, ông Koizumi nhấn mạnh 2 nước cần đẩy mạnh phối hợp để ứng phó với tình hình khu vực ngày càng phức tạp. “Tôi cùng chia sẻ cảm giác khủng hoảng... liên quan đến tình hình khu vực ngày càng nghiêm trọng và chúng tôi nhất trí tăng cường khả năng răn đe và phản ứng của liên minh Nhật Bản - Mỹ với tốc độ và cường độ mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, ông nói.

Ông Koizumi cũng khẳng định Nhật Bản và Mỹ ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền, phản đối việc đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc biện pháp cưỡng ép. Tuy nhiên, ông lưu ý các cuộc thảo luận không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Trong cuộc họp riêng với các bộ trưởng quốc phòng ASEAN ngày 28.10, ông Hegseth nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ nỗ lực ngăn chặn các hành động gây hấn và bảo vệ lợi ích của Mỹ cùng các đối tác trong khu vực.

Riêng với Philippines, đồng minh hiệp ước lâu đời nhất của Washington tại châu Á, ông Hegseth cũng tái khẳng định Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ nước này nếu lực lượng vũ trang, tàu chiến hoặc máy bay của Manila bị tấn công vũ trang trước những diễn biến căng thẳng tại Biển Đông.