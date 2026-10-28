Mỹ, Israel rục rịch chuẩn bị cho kịch bản quân sự mới với Iran

Thủ tướng Israel ngày 28.10 đã có bài phát biểu trước những người ủng hộ tại Jerusalem sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 27.10. Theo Reuters, ông Netanyahu đã kêu gọi thành lập một "chính phủ cánh hữu vững mạnh" và nhấn mạnh những thành công quân sự của Israel.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nêu lên triển vọng tái khởi động các hoạt động chung với Tổng thống Mỹ nhằm chống lại Iran. "Israel đang đứng trước một cơ hội lịch sử đặc biệt, cùng với người bạn đồng hành là Tổng thống Trump, để loại bỏ mối đe dọa tồn vong từ Iran một lần và mãi mãi", ông Netanyahu nói.

Rộ tin Mỹ cảnh báo đồng minh vùng Vịnh về cuộc chiến 'quyết liệt' với Iran

Trước đó, tờ Wall Street Journal ngày 27.10 cũng dẫn lời những người am hiểu về các cuộc đàm thoại cho biết Mỹ đã yêu cầu một số quốc gia vùng Vịnh chuẩn bị cho một "chiến dịch quân sự ngắn, dữ dội" chống lại Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3.11.

Theo bài báo, những thông điệp được truyền tải thông qua các kênh ngoại giao và quân sự là một trong những dấu hiệu ngày càng rõ ràng cho thấy Mỹ và Israel đang chuẩn bị mở thêm một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm làm suy yếu Iran và thúc đẩy nước này tiến tới đàm phán.

Wall Street Journal dẫn lời các quan chức cho hay quân đội Mỹ đang di chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot từ Texas (Mỹ) đến vùng Vịnh và đã rút quân khỏi các căn cứ dễ bị tấn công. Bên cạnh đó, lực lượng Mỹ cũng đang bổ sung đạn dược và chuẩn bị máy bay ném bom và máy bay chiến đấu cho các cuộc tấn công.

Khói bốc lên từ một vụ nổ sau khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran hồi tháng 3.2026 ẢNH: REUTERS

Theo thông báo, một nhóm tác chiến tàu sân bay bổ sung và một đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến dự kiến sẽ gia nhập cùng khoảng 20 tàu chiến của Mỹ tại Trung Đông vào tháng 11.

Bài báo cho biết Tổng thống Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng nhưng vẫn để ngỏ mọi lựa chọn để đảm bảo rằng Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại cuộc mít tinh tranh cử ở Lubbock, bang Texas ngày 27.10, Tổng thống Mỹ tuyên bố: "Tất cả sẽ sớm kết thúc", ông Trump nói, đồng thời khẳng định: "Tôi có thể kết thúc bất cứ khi nào tôi muốn". Ông Trump cho rằng Mỹ đã phá hủy năng lực làm giàu uranium của Iran thông qua Chiến dịch Midnight Hammer và Chiến dịch Epic Fury, đồng thời đánh bại Tehran về mặt quân sự, tài chính và nhiều phương diện khác.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.