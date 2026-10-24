Thêm nhiều cảnh báo đáng lo về tình hình Trung Đông

Theo truyền hình nhà nước Iran, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi ngày 24.10 tuyên bố Tehran sẽ ngăn chặn tàu quân sự Mỹ tiến vào vùng Vịnh. “Chúng tôi sẽ không cho phép tàu quân sự Mỹ vào vịnh Ba Tư trong bất kỳ hoàn cảnh nào và vào bất kỳ thời điểm nào”, ông nhấn mạnh.

Đề cập đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Abdollahi tuyên bố: “Tổng thống Mỹ hẳn mơ ước được chứng kiến lực lượng vũ trang tiến vào vịnh Ba Tư. Ông ta sẽ mang giấc mơ đó xuống mồ”.

Hãng AFP đưa tin những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh nguy cơ xung đột tái diễn gia tăng. Trước đó, đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack cảnh báo Washington hoàn toàn có thể tấn công Iran ngay cuối tuần này.

Nguy cơ chiến sự tái bùng nổ tăng cao, ông Trump nói Mỹ có thể tấn công Iran lần nữa

Ngoài ra, Tehran cũng cảnh báo khả năng mở rộng các mục tiêu đáp trả nếu Mỹ và Israel tái tấn công.

Reuters ngày 24.10 dẫn lời 2 quan chức an ninh cấp cao Iran cho biết Tehran đã xây dựng kế hoạch nhắm vào các tuyến cáp thông tin liên lạc dưới biển ở vịnh Ba Tư trong trường hợp Mỹ và Israel mở các cuộc tấn công mới. Một quan chức cảnh báo: “Nếu Iran bị tấn công, sẽ không còn lằn ranh đỏ nào nữa… từ các tuyến cáp ngầm dưới biển đến các căn cứ quân sự, kể cả những căn cứ bí mật”.

Khói bốc lên từ một cảng gần eo biển Hormuz sau cuộc tấn công của Mỹ tại Kuhestak, tỉnh Hormozgan (Iran) hồi tháng 7.2026 ẢNH: REUTERS

Hai quan chức Iran giấu tên không tiết lộ cụ thể Iran sẽ tiến hành các cuộc tấn công như thế nào hoặc ở đâu. Tuy nhiên, một người cảnh báo Washington không nên “đùa với lửa”, đồng thời khẳng định Iran có toàn quyền kiểm soát các tuyến cáp ngầm dưới biển trong khu vực và có thể dễ dàng phá hủy chúng.

Quan chức này cũng cho biết Iran sẽ tìm cách ngăn cản hoạt động sửa chữa các tuyến cáp sau khi bị tấn công, nhằm kéo dài tình trạng gián đoạn liên lạc, trong đó có kết nối internet.

Trước đó, ông Yadollah Javani, Phó trưởng ban chính trị của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 21.10 đã tuyên bố Tehran có thể nhắm mục tiêu vào 7 tuyến cáp internet chính chạy dưới eo biển Hormuz nếu cơ sở hạ tầng của nước này bị tấn công.

Phía Mỹ và Bộ Ngoại giao Iran hiện chưa phản hồi về phát ngôn của các quan chức an ninh Iran. Các quốc gia vùng Vịnh cũng chưa đưa ra bình luận nào.

Trong khi đó, tờ The New York Times ngày 24.10 cho hay chính quyền Mỹ đang tăng cường các biện pháp bảo vệ nhân sự trước những nguy cơ trả đũa từ Iran.

Ngày 23.10, các quan chức tình báo Mỹ gửi bản ghi nhớ cho Ngoại trưởng Marco Rubio, cảnh báo về những nguy cơ đối với nhân viên Bộ Ngoại giao tại Trung Đông và một số khu vực khác. Văn bản do Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Jay Clayton soạn thảo, cho biết các cơ quan tình báo đã ghi nhận Iran “tăng cường đáng kể các nỗ lực nhằm vào nhân viên Mỹ”.

Bản ghi nhớ đồng thời cảnh báo: “Các âm mưu giết người của Iran nhằm vào công dân Mỹ đã đạt đến giai đoạn cao điểm ở cả Trung Đông và một số quốc gia khác”.

Nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã xác nhận bản ghi nhớ, đồng thời đánh giá nguy cơ đối với người Mỹ tại Trung Đông và một số quốc gia khác đang ở mức cao nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2. Các tài liệu tình báo cũng cho thấy Iran có thể có điệp viên hoạt động tại Mỹ và đã xác định một số mục tiêu tiềm năng ở châu Âu.

Trước những lo ngại về an ninh, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21.10 cũng đã yêu cầu các nhân viên ngoại giao không thiết yếu cùng gia đình rời khỏi Ả Rập Xê Út.