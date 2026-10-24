Tổng thống Trump phát tín hiệu có thể tấn công lại Iran

Phát biểu tại buổi vận động tranh cử ở bang Florida (Mỹ) ngày 23.10, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ "có thể tiến hành thêm một chiến dịch Epic Fury nhỏ" - nhắc đến tên gọi chiến dịch tấn công Iran vào cuối tháng 2 - nếu Tehran không chấp nhận thỏa thuận của Washington, Reuters đưa tin. Ông Trump không nêu chi tiết thời gian hay quy mô kế hoạch tấn công.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cho rằng Washington có thể kết thúc xung đột nhanh chóng, song để ngỏ kịch bản liệu Mỹ sẽ dùng các phương án mang lại kết cục ngay lập tức, hay để xung đột hạ nhiệt dần. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đã kéo dài gần 8 tháng.

Nguy cơ chiến sự tái bùng nổ tăng cao, ông Trump nói Mỹ có thể tấn công Iran lần nữa

Từ đầu tháng 9, các bên không còn thực hiện những đợt tấn công lớn nhằm vào mục tiêu trên bộ mà chủ yếu gây sức ép trên biển, khi Mỹ phong tỏa các cảng của Iran, còn Tehran tìm cách kiểm soát eo biển Hormuz. Theo Hãng tin Reuters, tháng 10 đang ghi nhận số vụ tấn công vào tàu thương mại nhiều nhất kể từ khi xung đột bùng phát, với ít nhất 28 trường hợp tàu thuyền bị tập kích.

Giới quan sát nhận định có những dấu hiệu cho thấy Mỹ đang chuẩn bị nối lại các đợt tập kích Iran quy mô lớn. Hãng AFP dẫn lời bà Suzanne Maloney, Giám đốc chương trình chính sách đối ngoại tại Viện Brookings (Mỹ), dự báo các cuộc tấn công có khả năng diễn ra ngay sau ngày 3.11 (ngày bầu cử giữa kỳ chính thức tại Mỹ). Bà chỉ ra hàng loạt động thái gây chú ý về khả năng Washington và Tel Aviv nối lại tấn công, như việc Mỹ điều thêm khí tài và binh sĩ tới Trung Đông, phát cảnh báo cho công dân Mỹ trong khu vực, cũng như việc lực lượng Israel được đặt trong tình trạng báo động cao gần đây.

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 10.10 đăng ảnh kèm thông báo một tàu chở dầu bốc cháy gần eo biển Hormuz do trúng thủy lôi ẢNH: REUTERS

Đồng quan điểm, chuyên gia Jason Campbell tại Viện Trung Đông (Mỹ) nhấn mạnh việc Washington tăng cường hiện diện quân sự. Ông đề cập kế hoạch điều động tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tới Trung Đông, qua đó quân đội Mỹ sẽ có 3 nhóm tàu sân bay hoạt động tại khu vực này, theo AFP.

Dù vậy, 2 chuyên gia trên đánh giá biện pháp quân sự khó mang lại giải pháp dứt điểm xung đột, khi quyết định mở lại các cuộc tấn công sẽ không có nhiều khả năng buộc Tehran phải nhượng bộ.

Trong khi đó, căng thẳng tại Trung Đông thời gian qua cũng leo thang do cuộc đối đầu giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen. Trong ngày 24.10, liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tuyên bố đánh chặn tên lửa đạn đạo nhắm đến thủ đô Riyadh. Riyadh cáo buộc Tehran đã hậu thuẫn và kêu gọi Houthi tấn công Ả Rập Xê Út, điều mà Iran bác bỏ.