Tin quốc tế ngày 24.10: Rất nhiều diễn biến quan trọng ở Ukraine, Pháp và Bờ Tây

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Nga xác nhận Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump giúp đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky

Điện Kremlin ngày 23.10 xác nhận đã đạt một thỏa thuận ngừng bắn tại thị trấn Oleshky ở Ukraine nhưng hiện do Nga kiểm soát.

Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng tất cả thường dân muốn rời khỏi Oleshky đều sẽ được phép, đồng thời cho biết chiến dịch sơ tán dự kiến sẽ kéo dài ít nhất vài ngày.

Ông Peskov ca ngợi vai trò của bà Melania Trump trong việc đạt được thỏa thuận. Ông cũng cho biết vấn đề này cũng đã được thảo luận trong cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, người đã đóng góp đáng kể vào việc điều phối chiến dịch nhân đạo này", ông Peskov nói.

Nga lên tiếng hoan nghênh động thái của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng thông báo bà Melania Trump đã thúc đẩy đạt được thỏa thuận ngừng bắn nói trên, dự kiến bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29 tháng 10.

Pháp sắp triển khai 70.000 cảnh sát khắp cả nước

Pháp sẽ triển khai khoảng 70.000 cảnh sát trên khắp cả nước vào ngày 24.10, trong bối cảnh chính phủ nỗ lực ngăn chặn tình trạng bất ổn lan rộng, sau khi những vụ bạo loạn nghiêm trọng bùng phát.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết lực lượng an ninh sẽ bao gồm cả các đơn vị tinh nhuệ thường được huy động cho các chiến dịch chống khủng bố và giải cứu con tin. Ông nói: "Chúng tôi đã sẵn sàng để hành động một cách cực kỳ cứng rắn vào ngày mai và sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi nào", theo The Guardian.

Tổng thống Emmanuel Macron cùng chính phủ Pháp đang chật vật kiểm soát cuộc khủng hoảng.

Các cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra trên khắp nước Pháp vào ngày 24.10. Tuy nhiên, tại một số thành phố, chính quyền đã cấm biểu tình hoặc yêu cầu thay đổi lộ trình dự kiến nhằm bảo vệ các cửa hàng và công trình công cộng. Ngoài ra, dự báo thời tiết với mưa lớn và gió mạnh cũng có thể khiến số lượng người tham gia giảm đi.

Khu vực trung tâm thành phố Lyon và một số đô thị lớn khác sẽ không cho phép người biểu tình tiếp cận. Tại Paris, chính quyền chỉ cấp phép cho một cuộc tuần hành của công đoàn theo lộ trình giới hạn nhằm tránh khu vực trung tâm thành phố.

Thủ tướng Israel lệnh chuẩn bị chiến dịch quy mô rất lớn ở Bờ Tây

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị một chiến dịch quy mô rất lớn tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Theo The Guardian tối 23.10, Thủ tướng Israel cho biết quân đội sẽ di dời dân, tiến hành lục soát từng ngôi nhà và phá hủy các công trình nhà ở. Đây là một chiến dịch có quy mô chưa từng thấy tại Bờ Tây trong nhiều thập niên qua.

Căng thẳng đang leo thang trước thềm cuộc bầu cử ở Israel diễn ra vào tuần tới. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, hai kẻ tấn công đã nổ súng vào các binh sĩ tại một trạm kiểm soát tạm thời bên ngoài Hebron, sau khi không thể tiếp cận một tuyến đường cao tốc gần đó. Theo kết quả điều tra sơ bộ của quân đội Israel, cuộc đọ súng kéo dài hơn 20 phút, khiến 5 người Israel bị thương, hai trong số đó đã tử vong do vết thương quá nặng.

Lực lượng Israel canh gác khu vực gần đoàn xe chở Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong chuyến thăm hiện trường sau vụ xả súng tại Hebron ở Bờ Tây ngày 23.10 Ảnh: Reuters

Văn phòng của ông Netanyahu sau đó cho biết đã chỉ đạo các lực lượng an ninh phong tỏa ngay lập tức Hebron và chuẩn bị đóng cửa hoàn toàn khu Bờ Tây. Sau vụ nổ súng, ông Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với nội các an ninh cùng các quan chức cấp cao từ các cơ quan quân sự và an ninh.

Ông cáo buộc Hamas đang "lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn nhằm sát hại những thường dân vô tội". Phía Hamas chưa phản hồi cáo buộc này.

Ông Trump phân vân tìm cách kết thúc sớm hay để xung đột Iran tự lắng xuống

Tổng thống Donald Trump ngày 23.10 nói rằng Mỹ có thể chấm dứt cuộc xung đột với Iran một cách nhanh chóng, nhưng ông đặt câu hỏi liệu Washington nên tìm cách kết thúc sớm hay để cuộc xung đột này dần dần lắng xuống, theo Reuters.

Phát biểu với các phóng viên tại bãi cỏ phía nam Nhà Trắng trước khi lên đường tới bang Florida, ông Trump cho biết dầu vẫn đang được vận chuyển qua eo biển Hormuz. "Chúng ta đang đạt được mọi điều mình muốn", ông nói.

Cùng ngày, Thị trưởng Tehran, ông Alireza Zakani, nói rằng Iran sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington thực hiện các cam kết trong Bản ghi nhớ Islamabad từng được ký kết vào ngày 17.6.

"Chiến lược của lãnh đạo là chừng nào Mỹ chưa thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ, thì con đường dẫn đến đàm phán vẫn sẽ đóng lại. Trước hết, Mỹ phải thực thi những gì đã cam kết, bởi việc luôn đối đầu với chúng tôi đã trở thành một thói quen xấu của phía Mỹ…", ông Zakani tuyên bố, theo Al Jazeera.

Các lãnh đạo cao nhất của Iran chưa lên tiếng về tuyên bố trên, nhưng đã nhiều lần bày tỏ thông điệp tương tự.