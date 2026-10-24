Tàu chở dầu diesel Nga khởi hành tới Mỹ theo thỏa thuận mới

Tàu dầu Agioi Fanendes hiện đang trên đường từ Nga đến Mỹ ẢNH: REUTERS

Hãng AP ngày 24.10 đưa tin tàu chở dầu đầu tiên vận chuyển dầu diesel từ Nga sang Mỹ theo một thỏa thuận nhập khẩu mới vừa khởi hành, hai tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

"Tàu chở dầu đầu tiên đã khởi hành để cung cấp cho khách hàng và các đợt cung cấp thường xuyên sẽ tiếp tục diễn ra", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Thỏa thuận về dầu diesel được coi là nỗ lực của Tổng thống Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm giải quyết vấn đề giá nhiên liệu tăng cao.

Điều này gây ra sự lo ngại và thất vọng tại Ukraine, quốc gia từng kêu gọi các nước phương Tây thắt chặt lệnh cấm vận đối với Moscow nhằm cắt đứt nguồn thu mà Nga sử dụng cho chiến dịch quân sự tại Ukraine bắt đầu từ tháng 2.2022.

Tại Mỹ, thỏa thuận này cũng vấp phải sự chỉ trích từ cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ, với lập luận rằng nó vi phạm luật pháp Mỹ và kéo nước này lại gần Nga hơn.

Reuters dẫn thông tin từ Công ty LSEG (Anh), tàu chở dầu Agioi Fanendes treo cờ Malta, đã tiếp nhận 40.000 tấn dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp tại cảng Primorsk của Nga trên biển Baltic vào ngày 22.10, dự kiến cập cảng tại New York vào ngày 7.11.

Đây sẽ là lô hàng dầu diesel đầu tiên từ Nga được vận chuyển đến Mỹ kể từ tháng 7.2023.

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Ông Trump cho biết thỏa thuận sẽ đưa thêm hàng triệu tấn dầu diesel từ Nga vào Mỹ trong những tháng tới. Tuy nhiên, các chuyên gia chính sách năng lượng cho rằng thỏa thuận khó có thể tạo ra tác động đáng kể nào đối với mức giá nhiên liệu đang ở mức cao.

Theo hãng tin Interfax, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết lô hàng đầu tiên sẽ gồm 40.000 tấn dầu diesel. Con số này tương đương khoảng 300.000 thùng, chiếm khoảng 7% trong tổng số gần 4 triệu thùng dầu diesel mà nền kinh tế Mỹ tiêu thụ mỗi ngày.