Ông Trump bãi bỏ thuế đối với một số mặt hàng Canada

Thượng nghị sĩ Susan Collins của đảng Cộng hòa tại bang Maine đang trong cuộc đua khó khăn để tái tranh cử. Nguyên nhân xuất phát từ mức thuế cao mà Tổng thống Trump áp lên hàng hóa Canada đã gây căng thẳng với nước láng giềng phương bắc, theo Reuters. Mức thuế đã gây nhiều vấn đề cho doanh nghiệp Mỹ tại Maine và các tiểu bang khác phụ thuộc vào một số mặt hàng của Canada.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vận động tranh cử tại bang Florida hôm 23.10 ẢNH: REUTERS

Với việc cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần và đảng Cộng hòa cố gắng duy trì quyền kiểm soát Quốc hội, thượng nghị sĩ Susan Collins đã kêu gọi Nhà Trắng dỡ bỏ thuế suất đối với các sản phẩm đang ảnh hưởng doanh nghiệp và nông dân tại Maine.

Theo Nhà Trắng, ông Trump đã ký sắc lệnh miễn thuế cho các mặt hàng bao gồm ván ép, một số sản phẩm giấy, một số loại máy móc và thiết bị làm lạnh, thùng và hộp đóng gói, cũng như rong biển tươi và khô. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 30.10, bốn ngày trước cuộc bầu cử.

Bà Collins cho biết việc miễn giảm thuế này sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất quả việt quất, khoai tây, táo và rong biển tại bang Maine. "Những nhà sản xuất này là một phần thiết yếu của nền kinh tế tiểu bang và hỗ trợ các cộng đồng nông thôn và ven biển của chúng ta. Nhiều nông dân của chúng ta phụ thuộc vào thiết bị chuyên dụng, vật liệu đóng gói và các sản phẩm khác từ Canada mà các nhà cung cấp của Mỹ không có hoặc không thể thay thế mà không phát sinh chi phí đáng kể", bà Collins nói.

Thượng nghị sĩ Susan Collins của đảng Cộng hòa, người đang trong nỗ lực tái tranh cử ẢNH: REUTERS

Vị nghị sĩ cho biết bà đã nói chuyện với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick "về những thiệt hại mà thuế quan gây ra cho các gia đình, doanh nghiệp, nông dân và người trồng trọt ở Maine".

Để bù đắp cho việc miễn giảm thuế trong sắc lệnh này, ông Trump đã bổ sung một số sản phẩm của Canada vào danh sách chịu mức thuế 50%, bao gồm thảm, sơn, dầu gội, bột ca cao, quan tài gỗ, que kem, máy điều hòa không khí, tủ đông dạng nằm, thiết bị bắn cung và xuồng.

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Ứng viên đảng Dân chủ Troy Jackson - người đang tìm cách giành ghế của bà Collins - chỉ trích chính sách thương mại của ông Trump đã khiến cuộc sống của người dân bang Maine trở nên khó khăn và đắt đỏ hơn, trong khi cáo buộc "bà Susan Collins đã tiếp tay cho sự hỗn loạn này, bỏ phiếu phê chuẩn những nhân vật đứng sau các chính sách đó, thế mà giờ đây lại muốn được ghi nhận công lao khi mang một cốc nước đến để dập tắt đám cháy".

Trong một tuyên bố về động thái của ông Trump, người phát ngôn Nhà Trắng Matthew Middleton cho biết tổng thống "vẫn đang tiếp tục giải quyết tình trạng Canada đối xử phân biệt với hoạt động thương mại của Mỹ", đồng thời khẳng định các biện pháp mới này nhằm "điều chỉnh phạm vi" của các mức thuế quan đã được công bố trước đó.

Canada chưa bình luận về động thái mới này.