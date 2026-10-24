Tài liệu UFO mới hé lộ 'tam giác đen' bí ẩn

Chính quyền Mỹ ngày 23.10 đã công bố đợt tài liệu mới nhất liên quan đến các vật thể bay không xác định (UFO), nay được quân đội và giới khoa học gọi là "hiện tượng dị thường không xác định" (UAP). Đáng chú ý nhất trong đợt hồ sơ này là báo cáo từ 2 quan sát viên quân sự cấp cao về việc chứng kiến một vật thể hình tam giác màu đen kỳ lạ hồi đầu năm nay, The Guardian đưa tin.

Giới chức Mỹ dùng công nghệ máy tính tái tạo hình ảnh dựa theo báo cáo từ 2 quan sát viên nói rằng đã thấy vật thể không xác định màu đen hình tam giác (vòng tròn đỏ) bay với vận tốc cao. Hình ảnh được công bố ngày 23.10

ẢNH: LẦU NĂM GÓC

Theo báo cáo gửi Lầu Năm Góc, sự việc xảy ra tại một địa điểm bí mật ở miền tây nước Mỹ. Hai nhân chứng cho biết vật thể có hình dáng giống máy bay không người lái (UAV) cánh tam giác với sải cánh từ 2,75 - 4,5 m.

Các quan sát viên tính toán vật thể này bay với vận tốc kinh ngạc, lên đến khoảng 2.900 km/giờ. Nó không mang bất kỳ đặc điểm nào của máy bay quân sự thông thường và đột ngột biến mất sau vài giây, không để lại vệt khói hay bất kỳ dấu vết nào.

Tuy nhiên, nhiều chi tiết trong hồ sơ mới nhất vẫn rất mơ hồ hoặc bị bôi đen, tương tự hàng trăm báo cáo được Lầu Năm Góc công bố từ tháng 5. Báo cáo về "tam giác đen" mới đây không kèm ảnh chụp hay video thực tế, mà chỉ có 9 bức ảnh giống hệt nhau chụp một hẻm núi cùng hình bóng tam giác nhỏ được ghép thô sơ nhằm mô phỏng chuyển động của vật thể.

Giáo sư sử học Greg Eghigian tại Đại học bang Pennsylvania (Mỹ) nhận định hình ảnh minh họa này không mang lại giá trị thực chất nào cho báo cáo.

Đợt công bố ngày 23.10 gồm chưa đầy 25 tài liệu văn bản. Giới quan sát nhận thấy tần suất và dung lượng hồ sơ giải mật đang thưa thớt dần, dù Tổng thống Trump hồi tháng 2 từng ra lệnh công khai toàn bộ thông tin của chính phủ về UFO và quá trình tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.