Thế giới

Mỹ tung thêm loạt tài liệu UFO bí ẩn

Trí Đỗ
23/05/2026 08:29 GMT+7

Lầu Năm Góc công bố đợt video và tài liệu thứ hai về vật thể bay không xác định (UFO) hay tên chính thức là các hiện tượng dị thường chưa xác định (UAP), tiếp tục làm nóng cuộc tranh luận về sự sống ngoài trái đất.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 22.5, đợt công bố mới gồm thêm 50 video và tài liệu về UFO/UAP, trong đó có các tư liệu kéo dài nhiều thập niên, lời khai của dân thường và thành viên quân đội.

Động thái này diễn ra sau đợt công bố đầu tiên hồi đầu tháng 5 với 162 tập tin liên quan các vụ nhìn thấy UAP. Số tài liệu này đã thu hút hơn 1 tỉ lượt truy cập vào trang web của chính phủ Mỹ, theo The Guardian.

Hình ảnh UAP có thể được thu thập từ cảm biến hồng ngoại trên một thiết bị quân sự của Mỹ hoạt động trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ vào năm 2022

ẢNH: Bộ Chiến tranh Mỹ

Một số đoạn video được công bố ghi lại các vật thể bay không xác định tại Trung Đông. Trong một video năm 2019, ba vật thể được cho là xuất hiện theo đội hình trên vịnh Ba Tư. Một video khác năm 2022 cho thấy 4 vật thể bay ngang qua vùng biển ngoài khơi Iran.

Một đoạn phim quay tại Syria năm 2021 ghi lại một vật thể di chuyển rất nhanh - tương tự như gia tốc siêu tốc tức thời trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Trong khi đó, một đoạn video khác được ghi lại vào tháng 10.2022 cho thấy một vật thể hình điếu xì gà bay qua địa điểm dường như là khu dân cư.

Tuy nhiên, các đoạn video không đi kèm lời giải thích cụ thể. Văn phòng giải quyết dị thường toàn diện của Lầu Năm Góc trước đây khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy bất kỳ vật thể nào trong các hồ sơ UAP có nguồn gốc ngoài trái đất.

Lầu Năm Góc cũng lưu ý các tài liệu được tổng hợp từ nhiều nguồn, gồm quân đội, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), Bộ Ngoại giao và Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA). Lầu Năm Góc lưu ý: "Nhiều tài liệu trong số này thiếu bằng chứng xác thực về nguồn gốc".

Dù vậy, việc công bố thêm hồ sơ nhiều khả năng tiếp tục khơi dậy tranh luận tại Mỹ, nơi chủ đề UFO từ lâu gắn với các giả thuyết về việc chính phủ che giấu thông tin.

Hồi tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo công bố tài liệu liên quan UAP và khả năng tồn tại sự sống ngoài trái đất, viện dẫn "sự quan tâm rất lớn" của công chúng. Khi đó, ông Trump nói cá nhân ông không biết liệu người ngoài hành tinh có thật hay không.

Đợt công bố lần này cũng bao gồm một số bản ghi âm của NASA, trong đó có mô tả của các phi hành gia về những vật thể bí ẩn và ánh sáng lạ trong không gian. Tuy nhiên, nhà vật lý thiên văn Neil deGrasse Tyson cho rằng việc đưa các tài liệu NASA vào hồ sơ UAP của Lầu Năm Góc có thể gây hiểu lầm.

Theo ông, các tài liệu NASA này chưa từng được xếp loại bí mật và những gì phi hành gia nhìn thấy nhiều khả năng có thể được giải thích bằng các hiện tượng thông thường. "Trong lịch sử khoa học, lời giải thích đúng đắn chưa bao giờ là phép thuật hay người ngoài hành tinh", ông Tyson nói.

Ngày 22.5, Lầu Năm Góc cho biết họ đang chuẩn bị công bố đợt thứ 3 các tập tin về UAP (hiện tượng vật thể bay không xác định), và sẽ thông báo "trong tương lai gần".

