Nhà nghiên cứu UFO nổi tiếng của Mỹ chết bất thình lình

Ảnh chụp lần livestream cách đây 3 tuần trên kênh YouTube chính thức của ông David Wilcock ảnh: youtube/David Wilcock

Ông David Wilcock là nhà nghiên cứu UFO (hiện tượng vật thể bay không xác định) người Mỹ, và là tác giả, nhà sáng tạo nội dung về những hiện tượng huyền bí trong vũ trụ. Thi thể của ông đã được phát hiện trong một vụ việc ban đầu được xác định là tự sát, RT hôm 23.4 đưa tin.

Trong thông báo hôm 20.4, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Boulder (hạt Colorado, Mỹ) cho biết vào 10 giờ 44 sáng cùng ngày, một người đã gọi điện vào tổng đài 911.

Nhân viên trực tổng đài nghi ngờ người gọi "đang bị khủng hoảng tâm lý". Khi đến một ngôi nhà ở khu vực đông bắc thị trấn Nederland thuộc hạt Boulder, phía cảnh sát phát hiện một người đàn ông cầm súng.

Vài phút sau khi cảnh sát có mặt, người này đã dùng súng tự sát.

Người đàn ông được tuyên bố tử vong tại hiện trường, và lực lượng chức năng sau khi tiến hành khám xét không phát hiện thêm bất kỳ ai khác trong nhà.

Đến ngày 22.4, Văn phòng Giám định pháp y hạt Boulder xác nhận nạn nhân tên David Wilcock, 53 tuổi.

Cái chết của ông Wilcock gây rúng động giới nghiên cứu và những người tin vào hiện tượng UFO và giả thuyết về người ngoài hành tinh.

Bản thân ông là tiếng nói tích cực của phong trào yêu cầu chính phủ tiết lộ sự thật, theo đó những người ủng hộ cho rằng chính phủ Mỹ đang bưng bít thông tin về UFO và sự sống ngoài trái đất.

Ông Wilcock có hàng trăm người theo dõi trên các nền tảng như YouTube và Facebook, và là tác giả của nhiều đầu sách, trong đó có các tác phẩm bán chạy như "The Source Field Investigations" và "The Synchronicity Key".

Hai ngày trước khi tự sát, ông đăng lời dự báo trên X rằng đang trải qua những vấn đề nghiêm trọng. "Tôi muốn mọi người biết rằng tôi yêu và cảm ơn mọi người rất nhiều", ông Wilcock viết.

Cái chết của nhà nghiên cứu UFO người Mỹ diễn ra trong bối cảnh dư luận ngày càng chú ý đến những trường hợp tử vong và mất tích của ít nhất 10 nhà khoa học và nhà nghiên cứu Mỹ trong vài năm qua.

Những tình huống chưa giải thích được xung quanh các vụ việc trên đã làm dấy lên nhiều suy đoán trên mạng, từ khả năng gián điệp nước ngoài cho đến nghi vấn chính phủ che giấu các chương trình nghiên cứu UFO tuyệt mật.

Vài ngày trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh mở cuộc điều tra về những trường hợp tử vong và mất tích bí ẩn của các nhà khoa học Mỹ kể từ năm 2023. Đây là những nhân vật được cấp quyền tiếp cận các bí mật hạt nhân và vũ trụ thuộc nhóm tuyệt mật nhất của Mỹ.