Phó tổng thống Mỹ nói 'bị ám ảnh' về UFO, sẽ 'tìm ra sự thật'

Văn Khoa
28/03/2026 10:55 GMT+7

Phó tổng thống Mỹ JD Vance hôm 27.3 tuyên bố sẽ tìm hiểu sâu thông tin của chính phủ Mỹ về các vật thể bay không xác định (UFO).

"Tôi chưa có đủ thời gian để thực sự hiểu về vấn đề này, nhưng tôi sẽ làm được, hãy tin tôi. Tôi bị ám ảnh bởi điều này. Tôi vẫn còn làm phó tổng thống 3 năm nữa. Tôi sẽ tìm ra sự thật về các hồ sơ UFO", ông Vance nói với người dẫn chương trình podcast bảo thủ Benny Johnson.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại một cuộc họp ở Nhà Trắng vào ngày 27.3

Ông Johnson đã hỏi về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 2 yêu cầu các cơ quan liên bang bắt đầu "xác định và công bố" các hồ sơ của chính phủ liên quan đến UFO và người ngoài hành tinh. Chủ nhân Nhà Trắng nói rằng ông đang thực hiện bước đi này "dựa trên sự quan tâm rất lớn được thể hiện".

Tổng thống Trump có phát ngôn này trong cùng tháng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama công khai nói rằng người ngoài hành tinh "có thật", dù chưa từng nhìn thấy. Sau đó, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông Obama "đã cung cấp thông tin mật, ông ấy không được phép làm điều đó".

Về phần mình, Phó tổng thống Vance hôm 27.3 nói với ông Johnson: "Tôi không nghĩ chúng là người ngoài hành tinh. Tôi nghĩ chúng là ma quỷ". Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy sự tồn tại của sự sống thông minh ngoài trái đất, theo AFP.

Lời tiên tri của bà Vanga gây sốt khi Mỹ sắp giải mật hồ sơ UFO

Sự quan tâm đến UFO và các hiện tượng liên quan đã được khơi dậy trong những năm gần đây khi chính phủ Mỹ điều tra nhiều báo cáo về các vật thể bay dường như siêu nhiên, trong bối cảnh lo ngại rằng các đối thủ có thể đang thử nghiệm các công nghệ tiên tiến.

Vào tháng 3.2024, Lầu Năm Góc đã công bố một báo cáo cho hay họ không có bằng chứng nào cho thấy các hiện tượng trên không không xác định là công nghệ ngoài hành tinh, với nhiều vụ nhìn thấy đáng ngờ hóa ra chỉ là khinh khí cầu thời tiết, máy bay do thám, vệ tinh và các hoạt động bình thường khác, theo AFP.

