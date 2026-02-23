Lời tiên tri của bà Vanga gây sốt khi Mỹ sắp giải mật hồ sơ UFO

Sau sắc lệnh ngày 19.2 của Tổng thống Trump yêu cầu Lầu Năm Góc công khai mọi tài liệu liên quan hiện tượng trên không không xác định (UAP), vật thể bay không xác định (UFO) và khả năng tồn tại của sự sống ngoài trái đất, một dự báo được cho là của bà Baba Vanga bất ngờ được nhắc lại và trở thành tâm điểm tranh luận - nhân loại sẽ thiết lập liên lạc đầu tiên với người ngoài hành tinh vào tháng 11.2026, theo Daily Mail.

Bà Vanga - nhà tiên tri quá cố người Bulgaria

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH Daily Mail

Theo các câu chuyện truyền miệng, bà Vanga từng nhìn thấy một tàu vũ trụ khổng lồ tiến vào bầu khí quyển trái đất. Tuy nhiên, không có tài liệu chính thức nào ghi chép lại những lời tiên tri này. Phần lớn nội dung được công bố sau khi bà qua đời năm 1996, thông qua người thân và những người theo dõi.

Trong nhiều năm, chính phủ Mỹ khẳng định không có bằng chứng vật lý xác thực về sự tồn tại của UFO hay người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, chủ đề này tiếp tục thu hút sự quan tâm sau những phát biểu gây tranh luận của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cũng như động thái mới của ông chủ Nhà Trắng yêu cầu công bố hồ sơ mật.

Bà Vanga, tên thật là Vangeliya Pandeva Dimitrova (1911 - 1996), được mệnh danh là "Nostradamus của vùng Balkan". Bà bị mù từ năm 12 tuổi sau một tai nạn và được cho là bắt đầu có khả năng tiên tri từ đó.

Những người ủng hộ tin rằng bà từng dự đoán chính xác một số sự kiện lớn như vụ khủng bố 11.9.2001 tại Mỹ, sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004, sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, giới quan sát lưu ý rằng nhiều lời tiên đoán khác của bà đã không trở thành hiện thực, trong đó có dự báo về sự xuất hiện của UFO tại một sự kiện thể thao lớn năm 2025 hay các cảnh báo về chiến tranh hạt nhân giai đoạn 2010 - 2016.

Ngoài các dự báo về UFO, bà Vanga từng tiên đoán về các thành phố dưới nước do con người và người ngoài hành tinh hợp tác xây dựng vào thế kỷ 22, thậm chí cả khả năng du hành thời gian. Song, phần lớn các tuyên bố này đều thiếu cơ sở kiểm chứng.