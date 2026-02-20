Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ sẽ công bố tài liệu về người ngoài hành tinh

Bảo Hoàng
20/02/2026 10:46 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ chỉ đạo Lầu Năm Góc sàng lọc, công khai các tài liệu về người ngoài hành tinh và UFO.

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 20.2, ông Trump cho biết: “Dựa trên sự quan tâm to lớn, tôi sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh và các bộ, cơ quan liên quan khác bắt đầu quá trình xác định và công bố các hồ sơ của chính phủ liên quan đến người ngoài hành tinh và sự sống ngoài hành tinh, hiện tượng trên không không xác định (UAP) và vật thể bay không xác định (UFO)”.

Ông Trump nêu rằng đây là vấn đề “vô cùng phức tạp nhưng cũng rất thú vị và quan trọng”.

Theo Đài CBS News, Lầu Năm Góc đã theo dõi các báo cáo về những sự việc được xác định là UAP. Dù vậy, trong báo cáo hồi năm 2024, quân đội Mỹ kết luận chưa có bằng chứng xác nhận tồn tại sự sống ngoài hành tinh.

Mỹ sẽ công bố tài liệu về người ngoài hành tinh- Ảnh 1.

Hình ảnh từ video được quân đội Mỹ công bố năm 2020, cho thấy phi công Hải quân Mỹ đã phát hiện vật thể bay không xác định (vệt đen)

ẢNH: AFP

Mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng ông tin người ngoài hành tinh là có thật, nhưng trong nhiệm kỳ tổng thống giai đoạn năm 2009 - 2017, ông không hề thấy bằng chứng nào về điều đó. Tổng thống Trump sau đó chỉ trích ông Obama đã tiết lộ thông tin mật.

Vào năm 2021, cộng đồng tình báo Mỹ đã tiết lộ báo cáo về những gì họ nắm được về UFO, được các phi công quân sự phát hiện trong nhiều thập niên. Báo cáo không đưa ra kết luận rõ ràng và cũng không đề cập giả thuyết người ngoài hành tinh đứng sau các vụ phát hiện UFO, song nhấn mạnh chính phủ muốn xem xét nghiêm túc hơn các báo cáo về những sự việc như vậy.

Ông Obama: Có người ngoài hành tinh, không phải ở Khu vực 51

Công chúng Mỹ thời gian qua dành nhiều sự quan tâm cho các giả thuyết về người ngoài hành tinh, đặc biệt sau khi nhiều phi công phát hiện những vật thể bay lạ. Một số nghị sĩ quốc hội cũng đã kêu gọi Lầu Năm Góc điều tra các hiện tượng không xác định, nhằm làm rõ liệu chúng có đe dọa đến an ninh quốc gia và an toàn của người dân hay không.

