Mỹ công bố hồ sơ mật về UFO

Giải mật hơn 160 hồ sơ

Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 8.5 công bố loạt hồ sơ từng được giữ mật liên quan vật thể bay không xác định (UFO), hay tên chính thức là các hiện tượng dị thường chưa xác định (UAP) trên trang war.gov/ufo.

Công bố các hình ảnh về UAP/UFO tại Câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Washington D.C vào ngày 8.5 ẢNH: AFP

Theo Reuters, lô tài liệu lần này gồm 162 tập tin, bao gồm báo cáo bằng văn bản, hình ảnh và video từ camera quân sự. Một số hồ sơ đề cập các vụ chứng kiến "đĩa bay" từ năm 1947, các hình ảnh mờ về hiện tượng chưa xác định trên bề mặt mặt trăng trong sứ mệnh Apollo 12 năm 1969, cũng như bản ghi lời kể của phi hành đoàn Apollo 17 về vật thể lạ quan sát được trong chuyến bay năm 1972.

Bên cạnh các tài liệu về không gian, nhiều video được giải mật ghi lại vật thể lạ qua cảm biến hồng ngoại của quân đội Mỹ. Trong số đó có vật thể hình quả bóng đá xuất hiện trên biển Hoa Đông năm 2022, cùng các chấm sáng di chuyển bất thường trên bầu trời Iraq, Syria và UAE trong những năm gần đây, theo AP.

"Những tài liệu này, được giấu kín do bị đưa vào danh mục tài liệu mật, từ lâu đã làm dấy lên những đồn đoán chính đáng, và đã đến lúc người dân Mỹ được tận mắt chứng kiến chúng", Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đăng trên mạng xã hội X.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc ngày 8.5 nhấn mạnh dù mọi tài liệu trước khi được tải lên đã được rà soát toàn bộ vì lý do an ninh, nhiều nội dung trong số đó vẫn chưa được phân tích đầy đủ nhằm xác định bản chất của các hiện tượng bất thường.

Minh bạch hay thêm tranh cãi ?

Chính khoảng trống kết luận trên khiến đợt công bố ngày 8.5 chưa thể khép lại các nghi vấn lâu nay về UFO/UAP. Ông Peter Skafish, Giám đốc điều hành Tổ chức chuyên nghiên cứu UAP Sol Foundation (Mỹ), hoan nghênh bước đi trên của Nhà Trắng, nhưng cho rằng chính quyền ông Trump cần làm nhiều hơn để chấm dứt "hàng thập niên bí mật" quanh những gì chính phủ biết về các hiện tượng này.

Hình ảnh một UAP có hình dạng giống quả bóng bầu dục ẢNH: AFP

Nhiều chuyên gia cũng cảnh báo loạt tài liệu mới chưa đưa ra bằng chứng chắc chắn về công nghệ ngoài hành tinh hay sự sống ngoài trái đất. Theo tờ The Guardian, phần lớn hình ảnh và video vẫn mờ, khó nhận diện, chủ yếu là các điểm sáng hoặc vật thể bất thường ở khoảng cách xa.

AP dẫn lời ông Sean Kirkpatrick, cựu Giám đốc văn phòng Lầu Năm Góc chuyên điều tra UAP, cho rằng việc công bố tài liệu mà thiếu phân tích khoa học đi kèm có thể phản tác dụng. Theo ông, các hồ sơ như vậy "chỉ càng làm dấy lên nhiều suy đoán, thuyết âm mưu và những lý thuyết giả khoa học thiếu căn cứ".

Trả lời Reuters, chuyên gia UAP Mick West cho rằng các video mới chủ yếu cho thấy "chúng ta không thể xác định được một chấm trắng nhỏ ở khoảng cách rất xa", chứ không phải bằng chứng về người ngoài hành tinh. Cùng quan điểm thận trọng, nhà vật lý thiên văn Avi Loeb (Đại học Harvard) nhận định một số hình ảnh từ Apollo 12 và Apollo 17 có thể liên quan các vụ va chạm tiểu hành tinh trên bề mặt mặt trăng, thay vì là dấu hiệu công nghệ ngoài hành tinh.

Đợt công bố cũng kéo theo tranh cãi chính trị. Một số nhà phê bình cho rằng các tiết lộ về UAP có thể làm phân tán sự chú ý khỏi những rắc rối của chính quyền ông Trump, trong đó có chiến dịch quân sự ở Iran và áp lực công bố thêm tài liệu liên quan tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, theo CBC News.