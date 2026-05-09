Hồ sơ UFO Lầu Năm Góc mới giải mật có thông tin gì?

Hồ sơ công bố bao gồm hàng trăm tài liệu, video, báo cáo tình báo và lời kể của nhân chứng trải dài nhiều thập niên, bao gồm các cuộc phỏng vấn của FBI, bảng ghi chép sứ mệnh của NASA, lời kể của phi công quân đội, công hàm của Bộ Ngoại giao Mỹ và hình ảnh lưu trữ liên quan đến các sự cố trên không không thể giải thích.

Trong số các tài liệu mới được công bố có các báo cáo mô tả "vật thể kim loại", "ánh sáng đỏ" không thể giải thích trên bầu trời và các cuộc chạm trán trên không liên quan đến nhân viên quân đội Mỹ.

Không quân Mỹ chạm trán một UAP ở miền nam nước này năm 2020 ảnh: war.gov

Một trường hợp được nhấn mạnh đề cập đến một vật thể hình quả bóng đá được nhìn thấy gần vùng biển Nhật Bản vào năm 2024, một trường hợp khác xem xét lại hồ sơ sứ mệnh Apollo 17 từ năm 1972 ghi lại những luồng sáng trôi dạt bí ẩn được quan sát thấy trên bề mặt mặt trăng.

Việc công bố này được phối hợp thông qua Văn phòng Giải quyết Dị thường Toàn miền (AARO) của Lầu Năm Góc, trong khuôn khổ sáng kiến liên ngành rộng lớn hơn có sự tham gia của Nhà Trắng, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, NASA, FBI, Bộ Năng lượng và các cơ quan tình báo Mỹ khác.

Các quan chức cho biết dự kiến sẽ có thêm các đợt công bố trong những tuần tới.

Sáng kiến này diễn ra sau nhiều năm chịu áp lực từ Quốc hội, cùng nhiều lời kể của những người từng làm việc trong quân đội, theo đó cáo buộc chính phủ đã che giấu thông tin về các vật thể không thể giải thích được quan sát thấy gần các cơ sở quân sự nhạy cảm.