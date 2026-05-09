Diễn viên 'Mưa đỏ' đóng phim tình báo cùng Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn

Sau dấu ấn từ Mưa đỏ, Lương Gia Huy trở lại màn ảnh rộng với Mật mã Đông Dương do Trần Ka My thực hiện, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Lương Gia Huy đảm nhận vai một "ông trùm" điển trai trong Mật mã Đông Dương

Bộ phim thuộc thể loại tình báo – gián điệp, lấy bối cảnh Đông Dương những năm 1960. Mật mã Đông Dương lấy cảm hứng từ chuyên án P01 trong hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo Việt Nam. Tái hiện giai đoạn đầy biến động tại chiến trường Lào – "huyết mạch" chiến lược của Đông Dương thời bấy giờ. Tác phẩm được xây dựng như một "trò chơi đấu trí" căng thẳng giữa các tuyến nhân vật hoạt động trong thế giới tình báo. Thay vì tập trung vào những màn đối đầu trực diện, bộ phim dẫn dắt khán giả bước vào hành trình lần theo manh mối, giải mã thân phận và dự đoán những nước đi đầy hiểm nguy của từng nhân vật. Trung tâm câu chuyện là Trần Thắng, người vừa tham gia cuộc chơi, vừa liên tục bị đặt vào trạng thái bị theo dõi và thử thách. Theo ê kíp, sức hút của tác phẩm nằm ở việc khán giả không chỉ xem phim mà còn trực tiếp tham gia "giải mã" cùng nhân vật xuyên suốt hành trình. Dự án điện ảnh do đạo diễn Trần Ka My cầm trịch quy tụ dàn diễn viên thực lực Ảnh: Tường Dzi

Đạo diễn Trần Ka My cho biết đề tài tình báo luôn mang sức hấp dẫn đặc biệt bởi tính bí ẩn và chiều sâu lịch sử. Để hoàn thiện kịch bản, ê kíp đã dành nhiều thời gian tiếp cận hồ sơ, nghiên cứu các tư liệu liên quan đến hoạt động tình báo trong giai đoạn kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

"Bối cảnh phim đặt vào những năm 1960 nên quá trình tiền kỳ gặp rất nhiều thách thức. Có những không gian không thể tìm lại nguyên bản nên buộc phải dựng mới hoặc ứng dụng công nghệ VFX để tái hiện. Dù vậy, chúng tôi vẫn mong muốn mang đến trải nghiệm chân thực và chỉn chu nhất cho khán giả", nam đạo diễn chia sẻ.

Trong dự án lần này, Lương Gia Huy đảm nhận vai một "ông trùm" điển trai, giữ vai trò mắt xích quan trọng trong "bàn cờ" tình báo nhiều kịch tính. Nam diễn viên có dịp hợp tác cùng dàn nghệ sĩ thực lực như NSND Trung Anh, Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Doãn Quốc Đam, Dương Yến Ngọc...

Áp lực khi trở lại màn ảnh rộng của Lương Gia Huy

Sau thành công của Mưa đỏ, Lương Gia Huy thừa nhận anh chịu không ít áp lực khi trở lại màn ảnh rộng

Nhắc đến cơ duyên tham gia dự án, Lương Gia Huy không giấu được sự hào hứng. Nam diễn viên cho biết, anh đặc biệt xúc động khi nhận được lời mời trực tiếp từ nhà sản xuất. Anh xem đây là cơ hội để tiếp tục đóng góp cho điện ảnh nước nhà thông qua một tác phẩm mang giá trị lịch sử.

Sau thành công từ bom tấn Mưa đỏ, áp lực kỳ vọng là điều diễn viên 9X không tránh khỏi. Tuy nhiên, Lương Gia Huy xem đó là động lực để đầu tư nghiêm túc hơn cho vai diễn lần này. Anh bày tỏ: "Bản thân Huy cảm thấy choáng ngợp trước quy mô của Mật mã Đông Dương. Huy mong muốn mang đến một câu chuyện lịch sử chân thật và hấp dẫn để tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Qua các buổi workshop, Huy nhận ra tình báo Việt Nam rất khác với hình ảnh điệp viên hào nhoáng trên phim nước ngoài. Họ có thể là bất kỳ ai, là những con người bình dị nhất trong cuộc sống thường nhật nhưng lại mang trên vai nhiệm vụ vô cùng đặc biệt".

Theo kế hoạch, Mật mã Đông Dương sẽ bấm máy từ tháng 7 đến tháng 9.2026 và dự kiến ra rạp vào dịp lễ 30.4.2027

Nam diễn viên cho biết anh muốn mang đến một hình ảnh khác biệt hơn trên màn ảnh rộng. Theo Lương Gia Huy, thế giới của Mật mã Đông Dương tồn tại những ranh giới mong manh giữa chính - tà, ánh sáng - bóng tối, đòi hỏi diễn viên phải thể hiện chiều sâu tâm lý phức tạp. "Huy muốn xem kỳ vọng của khán giả như một bức tường mà mình buộc phải phá vỡ, để mang đến một Lương Gia Huy thâm trầm hơn, lạnh lùng nhưng cũng đầy giằng xé nội tâm. Hy vọng khi phim ra mắt, khán giả sẽ nhìn thấy một phiên bản hoàn toàn mới của Huy", anh chia sẻ.

Lương Gia Huy sinh năm 1992, được biết đến là người mẫu, diễn viên sở hữu ngoại hình điển trai, phong độ cùng thần thái mạnh mẽ. Anh bắt đầu con đường nghệ thuật từ cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2015, sau đó trở thành đại diện Việt Nam tham dự Nam vương Đại sứ Hoàn vũ 2017 tại Indonesia.

Nhờ lợi thế hình thể và phong cách trình diễn chuyên nghiệp, Lương Gia Huy nhanh chóng ghi dấu ấn trong làng thời trang, trở thành một trong những gương mặt người mẫu nam nổi bật. Không chỉ dừng lại trên sàn catwalk, anh dần lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, truyền hình, cho thấy sự nghiêm túc với nghề diễn qua nhiều dự án như Nữ chủ, Mặt trời mùa đông, Mưa đỏ, Bịt mắt bắt nai...