Mỹ nam 'Mưa đỏ' không ngại 'so kè' với dàn diễn viên Hàn Quốc

Lương Gia Huy hóa thân thành xạ thủ Trần Quốc Cường ẢNH: NVCC

Trong Viên đạn cuối cùng, Lương Gia Huy hóa thân thành xạ thủ Trần Quốc Cường, một nhân vật có thật. Để tái hiện chính xác phong thái của một vận động viên chuyên nghiệp, nam diễn viên đã phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt cùng các huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Chia sẻ về những áp lực trong quá trình chuẩn bị, nam diễn viên cho biết anh phải dành nhiều giờ mỗi ngày để rèn luyện khả năng kiểm soát hơi thở và giữ sự tập trung tuyệt đối. Theo anh, thử thách lớn nhất là đạt đến trạng thái tịnh tâm, giúp thao tác bóp cò vừa đủ lực nhưng vẫn đảm bảo độ ổn định của thân súng. Không chỉ dừng ở kỹ thuật, trên phim trường, Lương Gia Huy còn phải đồng thời duy trì cảm xúc và thần thái nhân vật trước ống kính. "Trên phim trường, thử thách nhân đôi khi tôi vừa phải thực hiện các thao tác kỹ thuật thuần thục, vừa phải duy trì thần thái và nét diễn xuất trước ống kính", nam diễn viên chia sẻ.

Lương Gia Huy kể về trải nghiệm khi làm việc cùng ê kíp 'Ký sinh trùng'

Việc góp mặt trong dự án lần này đã mang đến cho Lương Gia Huy nhiều trải nghiệm đáng nhớ ẢNH: NVCC

Quá trình ghi hình tại Hàn Quốc cũng mang đến cho anh nhiều trải nghiệm đáng nhớ khi có cơ hội làm việc cùng ê kíp thực hiện siêu phẩm đoạt giải Oscar - Ký sinh trùng. Nam diễn viên bày tỏ sự ấn tượng trước tác phong làm việc chuyên nghiệp và sự phối hợp nhịp nhàng của đoàn phim. "Tôi bất ngờ khi thấy từ tổ thiết kế, ánh sáng đến âm thanh đều vận hành như một khối thống nhất, đôi khi chỉ cần giao tiếp qua ánh mắt là đủ hiểu công việc. Đặc biệt, tác phong làm việc của các tiền bối gạo cội Hàn Quốc rất đáng nể. Ban đầu tôi lo lắng họ sẽ khó gần, nhưng thực tế họ lại rất thiện chí, chia sẻ với chúng tôi nhiều kinh nghiệm quý báu một cách tình cảm", anh kể.

Dù dự án hơn 5 năm do ảnh hưởng của dịch bệnh và lịch trình quốc tế, Lương Gia Huy khẳng định chưa từng có ý định bỏ cuộc. Với diễn viên 9X, Viên đạn cuối cùng không chỉ là một tác phẩm điện ảnh mà còn là cơ hội để giới thiệu với bạn bè quốc tế về thành tích của thể thao Việt Nam, đặc biệt ở bộ môn bắn súng. Nam diễn viên cho biết anh trân trọng sự tin tưởng từ đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, đồng thời xem đây là động lực để nỗ lực hết mình, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến khán giả trẻ. "Tôi trân trọng sự tin tưởng của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Chính nhiệt huyết của anh đã truyền lửa cho tôi", Lương Gia Huy bộc bạch.

Trong dự án quốc tế này, Lương Gia Huy không cảm thấy “lép vế” khi đứng chung với dàn diễn viên kỳ cựu đến từ Hàn Quốc. Ngược lại, anh xem đây là cơ hội quý giá để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân ẢNH: NVCC

Trước những ý kiến lo ngại diễn viên Việt có thể bị "lép vế" khi hợp tác trong dự án điện ảnh quốc tế, Lương Gia Huy giữ quan điểm bình tĩnh và cầu thị. Anh quan niệm rằng nghệ thuật là sự học hỏi lẫn nhau thay vì đặt nặng áp lực so sánh. Anh lựa chọn giữ vững những gì đã tập luyện cùng đạo diễn, chắt lọc cái hay của nước bạn nhưng vẫn giữ nét riêng biệt của diễn viên Việt Nam để cống hiến những thước phim chất lượng nhất.

Lương Gia Huy sinh năm 1992, được biết đến là người mẫu, diễn viên sở hữu ngoại hình điển trai, phong độ cùng thần thái mạnh mẽ. Anh bắt đầu con đường nghệ thuật từ cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2015, sau đó trở thành đại diện Việt Nam tham dự Nam vương Đại sứ Hoàn vũ 2017 tại Indonesia.

Nhờ lợi thế hình thể và phong cách trình diễn chuyên nghiệp, Lương Gia Huy nhanh chóng ghi dấu ấn trong làng thời trang, trở thành một trong những gương mặt người mẫu nam nổi bật. Không chỉ dừng lại trên sàn catwalk, anh dần lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, truyền hình, cho thấy sự nghiêm túc với nghề diễn qua nhiều dự án như Nữ chủ, Mặt trời mùa đông, Mưa đỏ, Bịt mắt bắt nai...