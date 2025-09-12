Lương Gia Huy khiến dàn sao Mưa đỏ 'ngại ngùng' vì hành động này

Đến với chương trình On Trending, khán giả không chỉ được lắng nghe dàn diễn viên Mưa đỏ chia sẻ về câu chuyện sau hậu trường, những điều các diễn viên đạt được sau khi tác phẩm này “gây sốt” phòng vé mà còn được thưởng thức tiểu phẩm hài hước. Theo đó, Lương Gia Huy khiến Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang và Thân Thúy Hà không nhịn được cười khi tái hiện lại hành động đáng yêu của Steven Nguyễn trong một tác phẩm khác.

Lương Gia Huy khiến mọi người bất ngờ vì khả năng 'nhập vai' Ảnh: Chụp màn hình

Để xem thêm khoảnh khắc hài hước của dàn sao Mưa đỏ, mời quý vị khán giả đón xem chương trình On Trending trên các nền tảng thanhnien.vn, kênh YouTube - Fanpage Báo Thanh Niên và YouTube, TikTok iHay TV.