Mỹ nam 'Mưa đỏ' đóng phim 18+

Hôm 4.10, buổi họp báo ra mắt dự án điện ảnh Bịt mắt bắt nai vừa diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn diễn viên gồm Lương Gia Huy, Dũng Bino, Thái Trà My và Bích Ngọc. Bộ phim đánh dấu màn tái xuất của mỹ nam Mưa đỏ Lương Gia Huy trong một vai diễn có nhiều cảnh quay táo bạo, gắn nhãn 18+, dự kiến ra rạp vào 31.10.

Bịt mắt bắt nai quy tụ dàn diễn viên (từ trái qua) Lương Gia Huy, Thái Trà Mỹ, Dũng Bino, Bích Ngọc Ảnh: HẢI DUY

Bịt mắt bắt nai mở đầu với câu chuyện về nhà văn Hiệp (Dũng Bino thủ vai) cùng bạn gái Trang (Thái Trà My), một nhân viên bất động sản, được mời đến nghỉ dưỡng tại khu resort biệt lập trên núi của cô chủ Ngọc (Bích Ngọc). Tại đây, cả hai tình cờ gặp Long (Lương Gia Huy) là chồng của Ngọc. Ngay khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt, Trang lộ rõ vẻ hoang mang, run sợ khi đối diện Long, người mà cô nghi ngờ chính là kẻ từng gây ra nỗi ám ảnh trong quá khứ.

Đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Hoàng Thơ sau loạt dự án truyền hình từng tạo tiếng vang. Tác phẩm được anh ấp ủ từ nhiều năm và chính thức khởi quay cách đây ba năm. Theo chia sẻ của Hoàng Thơ, phim có nội dung phức tạp, nhiều tầng lớp ngữ nghĩa và ẩn ý. Ngoài yếu tố giải trí, anh đặt tiêu chuẩn cao cho mọi khâu sáng tạo từ kịch bản, diễn xuất cho đến hình ảnh. Trong suốt quá trình hậu kỳ, đạo diễn Hoàng Thơ dành nhiều thời gian để chỉnh sửa, thực hiện nhiều bản dựng khác nhau trước khi chọn ra phiên bản hoàn chỉnh nhất đưa lên màn ảnh rộng. Anh cho biết, lần đầu làm phim điện ảnh, bản thân muốn mang đến một "đứa con tinh thần" chỉn chu và hấp dẫn nhất gửi đến khán giả.

Đạo diễn Hoàng Thơ cho biết, dự kiến ban đầu phim được ra rạp vào 26.9 song do độ "hot" của Mưa đỏ vẫn còn và đầu tháng 10 các phim cũng "rục rịch" ra mắt nên vì thế dời lịch ra mắt đến 31.10 Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ về tính mới của đề tài, đạo diễn Hoàng Thơ cho biết: "Bịt mắt bắt nai khai thác những góc khuất trong xã hội và con người. Đây là đề tài mang tính thời sự, dù ở bất kỳ giai đoạn nào cũng không bao giờ cũ". Song anh cũng khẳng định không lo ngại việc phim được gắn nhãn 18+ sẽ giới hạn người xem, bởi điều anh muốn hướng đến là giá trị nội dung và thông điệp nhân văn của bộ phim".

Cảnh nóng của Lương Gia Huy

Chia sẻ về vai diễn, Lương Gia Huy cho biết đây là một trong những bộ phim anh đảm nhận khi vừa mới lấn sân diễn xuất. Trải qua nhiều vòng casting, anh đã được đạo diễn "gật đầu" giao cho một vai diễn mà đối với anh là vô cùng khó. Đây là một vai diễn phản diện song lại có diễn biến tâm lý phức tạp đòi hỏi một diễn viên "cứng nghề". Song song đó, sao phim Mưa đỏ cũng nhiều lần khiến bạn diễn ngại ngùng khi có nhiều cảnh táo bạo, nude đến gần 80%.

Cảnh nóng của Lương Gia Huy trong phim Ảnh: HẢI DUY

"Vai diễn này thật sự là thử thách lớn đối với tôi, bởi nhân vật vừa có chiều sâu nội tâm, vừa có những chuyển biến tâm lý cực kỳ khó nắm bắt. Bên cạnh đó, phim có khá nhiều cảnh nóng táo bạo, khiến tôi và bạn diễn phải thật sự tin tưởng, phối hợp ăn ý mới có thể hoàn thành tốt", nam diễn viên tiết lộ. Bích Ngọc, người thủ vai Ngọc (vợ của Long) cũng thừa nhận không tránh khỏi ngại ngùng khi phải cùng bạn diễn thực hiện nhiều cảnh nhạy cảm.



Nói thêm về vai diễn, nam người mẫu 9X bộc bạch anh không quá lo ngại việc bị cho là "chỉ biết khoe hình thể" trên màn ảnh rộng. Theo Lương Gia Huy, ngoại hình là yếu tố cần thiết đối với một diễn viên, nhưng quan trọng hơn là năng lực thể hiện nhân vật. "Tôi nghĩ để được đạo diễn giao vai này, không chỉ vì ngoại hình mà còn vì họ tin tôi có thể làm được. Tôi không sợ mình xấu trên màn ảnh, chỉ sợ bị đánh giá là diễn dở. Nếu vai diễn cần tôi "phá" đi hình thể hiện tại để phù hợp nhân vật, tôi vẫn rất sẵn sàng", Lương Gia Huy nói thêm.