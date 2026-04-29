Nhiều nhân viên Google yêu cầu bác bỏ đề xuất của Lầu Năm Góc

Bức thư được đưa ra trong bối cảnh Google đang tích cực đàm phán với Bộ Chiến tranh Mỹ để triển khai mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini của Google trong những môi trường bí mật.

"Hiện tại, không có cách nào để đảm bảo rằng các công cụ của chúng ta sẽ không bị lợi dụng để gây ra những tổn hại lớn hoặc làm xói mòn các quyền tự do dân sự mà không bị công chúng giám sát", một nhân viên Google đặt vấn đề trong thư.

Theo những người tổ chức gửi thư, Google đã đề xuất ngôn ngữ hợp đồng nhằm ngăn chặn việc sử dụng Gemini cho mục đích giám sát hàng loạt trong nước hoặc vũ khí tự động mà không có sự kiểm soát thích hợp của con người.

Trong khi đó, chuyên trang The Information ngày 28.4 dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ Google đã ký kết thỏa thuận với Lầu Năm Góc để sử dụng các mô hình AI của công ty cho những công việc mật.