Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhiều nhân viên Google yêu cầu bác bỏ đề xuất của Lầu Năm Góc

Văn Khoa
29/04/2026 05:23 GMT+7

Hơn 600 nhân viên Google ngày 27.4 đã gửi thư tới Tổng giám đốc điều hành Sundar Pichai, yêu cầu công ty bác bỏ thỏa thuận do Lầu Năm Góc đề xuất.

Bức thư được đưa ra trong bối cảnh Google đang tích cực đàm phán với Bộ Chiến tranh Mỹ để triển khai mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini của Google trong những môi trường bí mật.

"Hiện tại, không có cách nào để đảm bảo rằng các công cụ của chúng ta sẽ không bị lợi dụng để gây ra những tổn hại lớn hoặc làm xói mòn các quyền tự do dân sự mà không bị công chúng giám sát", một nhân viên Google đặt vấn đề trong thư.

Nhiều nhân viên Google yêu cầu bác bỏ đề xuất của Lầu Năm Góc - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Theo những người tổ chức gửi thư, Google đã đề xuất ngôn ngữ hợp đồng nhằm ngăn chặn việc sử dụng Gemini cho mục đích giám sát hàng loạt trong nước hoặc vũ khí tự động mà không có sự kiểm soát thích hợp của con người.

Trong khi đó, chuyên trang The Information ngày 28.4 dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ Google đã ký kết thỏa thuận với Lầu Năm Góc để sử dụng các mô hình AI của công ty cho những công việc mật.

Khám phá thêm chủ đề

Google bộ chiến tranh mỹ Lầu năm góc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận