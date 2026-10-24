Bão Champi gây thiệt hại diện rộng tại Đài Loan, đang di chuyển tiếp

Bão Champi khiến cây cối ngã đổ tại Đài Bắc hôm 24.10 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 24.10 đưa tin bão Champi quét qua Đài Loan khiến ít nhất một người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương, giật đổ cây cối và gây mất điện, trước khi tiếp tục suy yếu và hướng về phía Trung Quốc đại lục.

Bão Champi, từng là siêu bão và là một trong những cơn bão mạnh nhất tại Thái Bình Dương trong năm nay, dù đang suy yếu nhưng vẫn duy trì sức gió giật khoảng 126 km/giờ gần tâm bão, theo Cơ quan Khí tượng trung ương Đài Loan (CWA).

Khung cảnh hoang tàn trên đảo Đài Loan trong bão Champi

Theo CWA, cơn bão hiện cách Đài Loan hơn 150 km về phía đông, sau khi đã quét qua khu vực gần bờ biển phía đông bắc hòn đảo này vào sáng sớm 24.10. Dự báo về đường đi cho thấy cơn bão đang chuyển hướng về phía bắc, hướng tới bờ biển Trung Quốc và cuối cùng sẽ di chuyển về phía nam Nhật Bản.

Cơ quan Cứu hỏa Đài Loan cho biết số người thiệt mạng vẫn dừng lại ở mức một người - một nam giới bị sóng cuốn trôi tại đảo Lưu Cầu - trong khi có 527 người bị thương do gió mạnh và mưa lớn.

Sóng lớn ven bờ biển Đài Loan do ảnh hưởng của bão Champi ẢNH: AP

Theo Công ty Điện lực Đài Loan (Taipower), có thời điểm hơn 167.000 hộ gia đình bị mất điện, dù phần lớn đã được cấp điện trở lại. Cơ quan Giao thông Vận tải Đài Loan thông báo 242 chuyến bay đã bị hủy, giảm đáng kể so với ngày 23.10, khi có gần 1.000 chuyến bay bị hủy.

Tại Đài Bắc, cây cối đã bị đổ và các trận mưa giông xuất hiện ngắt quãng. Nhiều khu vực ở miền bắc và miền trung Đài Loan, bao gồm cả Đài Bắc, đã thông báo tiếp tục cho các cơ quan công sở và trường học đóng cửa trong ngày thứ hai liên tiếp vào ngày 24.10.

Trong khi đó, tờ China Daily dẫn thông cáo của Trung tâm Dự báo môi trường biển quốc gia Trung Quốc ban hành cảnh báo sóng biển cấp màu cam và cảnh báo nước dâng do bão cấp màu xanh vào chiều 23.10, khi bão Champi tiến đến. Trong hệ thống cảnh báo bốn cấp của nước này, màu đỏ là cấp độ nghiêm trọng nhất, tiếp theo lần lượt là các màu cam, vàng và xanh.

Theo cơ quan này, đến chiều 24.10, các vùng biển gần bờ ngoài khơi Chiết Giang và phía bắc Phúc Kiến dự kiến sẽ xuất hiện những con sóng lớn cao từ 4 đến 5,5 m. Tại khu vực ngoài khơi phía nam tỉnh Phúc Kiến, sóng được dự báo cao từ 3,5 đến 4,4 m, trong khi các vùng biển gần bờ ngoài khơi Thượng Hải dự kiến sẽ có sóng cao từ 2,5 đến 3,4 m.

Tại Nhật Bản, bão Champi gây gió lớn tại khu vực quần đảo Sakishima thuộc tỉnh Okinawa, theo Đài NHK. Cơn bão dự kiến ảnh hưởng đến khu vực rộng lớn hơn trong những ngày tới. Các cơ quan chức năng cho biết có nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất.

Bão Champi vẫn có thể di chuyển theo nhiều hướng khác nhau, nhưng dự kiến sẽ chuyển hướng sang phía đông và tiến gần đến khu vực Kyushu vào khoảng ngày 26.10, trước khi suy yếu thành một vùng áp thấp.