Bão giúp 'khai quật' xác tàu từ thế kỷ 19?

Sóng lớn đập vào bờ ở bang Massachusetts (Mỹ) trong giai đoạn đầu của bão Nor'easter hôm 25.9 ảnh: ap

Đài NBC News hôm nay 28.9 đưa tin ông Jason Graziadei, Tổng biên tập tờ Nantucket Current, đã phát hiện những mảnh xác tàu bằng gỗ trên bờ nam của đảo Nantucket và quay video đăng lên mạng hôm 26.9.

Ông Graziade cho rằng đây là phần còn lại của tàu Warren Sawyer, chiếc tàu buồm từng bị đắm gần bãi biển Miacomet cách đây 142 năm.

Những mảnh vỡ được cho thuộc về cùng một xác tàu đắm lần đầu lộ diện tháng 12.2022, khi một cư dân đảo Nantucket phát hiện chúng trong lúc đạp xe dọc theo bờ nam của hòn đảo.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra những bằng chứng khảo cổ học, hình ảnh, tài liệu lưu trữ và kết luận rằng số mảnh vỡ "nhiều khả năng nhất" thuộc về tàu buồm Warren Sawyer, theo báo cáo của Hội đồng Tài nguyên Khảo cổ học Dưới nước bang Massachusetts vào năm 2023.

Báo cáo cho biết chiếc tàu buồm 3 cột buồm đã bị đắm tại khu vực này vào ngày 22.12.1884 khi đang trên đường từ New Orleans đến Boston (Massachusetts), chở theo 1.115 kiện bông và 28 tấn phế liệu kim loại.

Thêm nhiều mảnh vỡ được cho thuộc về cùng tàu buồm đã lộ diện hồi tháng 2.2023, cách khoảng 600 m về hướng tây so với nơi phát hiện những mảnh vỡ đầu tiên.

"Theo tôi biết, đây là lần đầu tiên một mảnh vỡ của xác tàu lộ diện kể từ năm 2022 và đầu năm 2023", ông Graziadei nói với Đài NBC News hôm 27.9.

Còn ông Jascin N. Leonardo Finger, Phó giám đốc Hiệp hội Maria Mitchell đang điều hành một bảo tàng lịch sử tự nhiên trên đảo Nantucket, cho rằng mảnh vỡ nhiều khả năng thuộc về tàu buồm Warren Sawyer, nhưng cần mở cuộc nghiên cứu mới trước khi đưa ra thông tin chính thức về nguồn gốc mảnh vỡ.