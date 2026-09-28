    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thế giớiChuyện lạ

    Bão giúp 'khai quật' xác tàu từ thế kỷ 19?

    Hạo Nhiên
    Hạo Nhiên
    Bão Nor'easter đang hoành hành Bờ Đông nước Mỹ đã làm lộ ra một tàn tích nhiều khả năng là xác tàu đắm vào thế kỷ 19 ở đảo Nantucket của bang Massachusetts.
    Bão Nor'easter giúp 'khai quật' xác tàu thế kỷ 19 - Ảnh 1.

    Sóng lớn đập vào bờ ở bang Massachusetts (Mỹ) trong giai đoạn đầu của bão Nor'easter hôm 25.9

    ảnh: ap

    Đài NBC News hôm nay 28.9 đưa tin ông Jason Graziadei, Tổng biên tập tờ Nantucket Current, đã phát hiện những mảnh xác tàu bằng gỗ trên bờ nam của đảo Nantucket và quay video đăng lên mạng hôm 26.9.

    Ông Graziade cho rằng đây là phần còn lại của tàu Warren Sawyer, chiếc tàu buồm từng bị đắm gần bãi biển Miacomet cách đây 142 năm.

    Những mảnh vỡ được cho thuộc về cùng một xác tàu đắm lần đầu lộ diện tháng 12.2022, khi một cư dân đảo Nantucket phát hiện chúng trong lúc đạp xe dọc theo bờ nam của hòn đảo.

    Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra những bằng chứng khảo cổ học, hình ảnh, tài liệu lưu trữ và kết luận rằng số mảnh vỡ "nhiều khả năng nhất" thuộc về tàu buồm Warren Sawyer, theo báo cáo của Hội đồng Tài nguyên Khảo cổ học Dưới nước bang Massachusetts vào năm 2023.

    Báo cáo cho biết chiếc tàu buồm 3 cột buồm đã bị đắm tại khu vực này vào ngày 22.12.1884 khi đang trên đường từ New Orleans đến Boston (Massachusetts), chở theo 1.115 kiện bông và 28 tấn phế liệu kim loại.

    Thêm nhiều mảnh vỡ được cho thuộc về cùng tàu buồm đã lộ diện hồi tháng 2.2023, cách khoảng 600 m về hướng tây so với nơi phát hiện những mảnh vỡ đầu tiên.

    "Theo tôi biết, đây là lần đầu tiên một mảnh vỡ của xác tàu lộ diện kể từ năm 2022 và đầu năm 2023", ông Graziadei nói với Đài NBC News hôm 27.9.

    Còn ông Jascin N. Leonardo Finger, Phó giám đốc Hiệp hội Maria Mitchell đang điều hành một bảo tàng lịch sử tự nhiên trên đảo Nantucket, cho rằng mảnh vỡ nhiều khả năng thuộc về tàu buồm Warren Sawyer, nhưng cần mở cuộc nghiên cứu mới trước khi đưa ra thông tin chính thức về nguồn gốc mảnh vỡ.

    Tin liên quan

    Phát hiện nơi khởi nguồn của thành Paris?

    Phát hiện nơi khởi nguồn của thành Paris?

    Thị trấn cổ Lutèce của người Gaulois, nơi thành Paris được xây dựng, từng được tướng La Mã Julius Caesar nhắc đến, nhưng chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy nơi này thực sự tồn tại cho đến mới đây.

    Phát hiện hành tinh đầu tiên xoay ngược chiều sao trung tâm

    Nhân loại có thể xây thành phố lớn đến đâu trên mặt trăng?

    Khám phá thêm chủ đề

    bão Nor'easter xác tàu đắm tàu buồm Warren Sawyer Đảo Nantucket

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận