Phát hiện nơi khởi nguồn của thành Paris?

Phần còn lại của một bức tường được cho thuộc về thị trấn cổ Lutèce ảnh: DRAC Île-de-France

Các nhà khảo cổ học đã khai quật được một bức tường cổ bị cháy gần Nhà thờ Đức Bà Paris ở Pháp, trong một phát hiện mang tính đột phá có thể mở đường cho việc tìm thấy thị trấn cổ Lutèce.

Tương truyền một bộ tộc Gaulois có tên Parisii đã đốt cháy chính thành trì của mình là Lutèce vào năm 52 trước Công nguyên nhằm ngăn nơi này rơi vào tay quân đội La Mã. Và tướng Julius Caesar sinh thời từng nhắc đến thị trấn đó.

Bên trên tàn tích của Lutèce, người đời sau đã xây dựng nên thành Paris.

"Chúng ta có lẽ đang đứng trước một trong những vết tích quan trọng nhất từng được phát hiện trong việc tìm hiểu Lutèce của người Gaulois", Bộ trưởng Văn hóa Pháp Catherine Pégard nhận định trong bài viết đăng trên website của bộ.

Bộ Văn hóa Pháp gọi đây là "đột phá khảo cổ lớn".

Dấu tích công trình từ thời Gaulois

Bức tường cổ bị cháy được tìm thấy tại sân trong của bệnh viện Hôtel-Dieu trong quá trình cải tạo và tái cấu trúc công trình ở gần Nhà thờ Đức Bà Paris.

Các nhà nghiên cứu ban đầu chỉ hy vọng có thể tìm được dấu vết của đời sống sinh hoạt của người xưa, đường sá, hoặc nơi ở của người thời Trung Cổ.

Thay vào đó, họ phát hiện phần bị đốt cháy của một bức tường dài 20 m làm bằng đá và gỗ, giống như các công trình phòng thủ của người Gaulois.

Các cuộc khai quật tiếp theo giúp tìm ra phần còn lại của một công trình bằng gỗ nằm phía trước bức tường, đã bị thiêu rụi trong một vụ cháy.

Di tích khảo cổ được phát hiện gần Nhà thờ Đức Bà Paris ảnh: DRAC Île-de-France

Một mũi giáo của người Gaulois cũng được tìm thấy dưới chân tường. Đội ngũ khảo cổ còn phát hiện một phần nền làm từ cát và sỏi dày khoảng 2 m tại khu vực, từ đó giúp củng cố giả thuyết nơi này từng tồn tại của một công trình phòng thủ quy mô lớn từ thời cổ đại.

"Kiến trúc của bức tường, với những khối đá lớn và hệ thống dầm gỗ đan chéo, khiến chúng tôi lập tức nghĩ đến một bức tường theo cách xây dựng truyền thống của người Gaulois", theo bà Dorothée Chaoui-Derieux, chuyên gia phụ trách di sản và quản lý tại Cơ quan Khảo cổ học khu vực (DRAC) Île-de-France.

Các kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy vật liệu gỗ của tường có niên đại từ 200 trước Công nguyên đến 10 trước Công nguyên.

Khám phá trên có thể là dấu vết khảo cổ đầu tiên về một khu định cư chính của bộ tộc Gaulois cổ đại.