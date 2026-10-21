Trung Quốc nói đang 'bảo đảm trật tự' quanh quần đảo Đông Sa

Tàu tuần tra Cao Hùng của Lực lượng Tuần duyên Đài Loan Ảnh: Reuters

Chính phủ Trung Quốc ngày 21.10 cho biết lực lượng hải cảnh của nước này đang "bảo đảm trật tự" quanh quần đảo Đông Sa ở phía bắc Biển Đông, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Đài Loan, theo Reuters.

Trước đó, chính quyền Đài Loan đã thông tin về 2 sự việc liên quan các tàu hải cảnh Trung Quốc tiếp cận quần đảo Đông Sa kể từ ngày 18.10, cáo buộc Bắc Kinh có hành động khiêu khích.

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Trương Hàm của Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh có "chủ quyền không thể tranh cãi" đối với quần đảo Đông Sa và vùng nước lân cận.

"Các tàu hải cảnh đại lục thực hiện tuần tra thực thi pháp luật tại các vùng biển liên quan là đang hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật, nhằm bảo đảm hoạt động hàng hải bình thường và trật tự vận hành", theo bà Trương Hàm.

Trong diễn biến liên quan, tờ Taipei Times ngày 21.10 dẫn thông báo của Cơ quan Tuần duyên Đài Loan (CGA) cho biết lực lượng của hòn đảo đã 12 lần trục xuất với tổng cộng 15 tàu Trung Quốc hoạt động gần quần đảo Đông Sa trong năm nay.

Tuần trước, Trung Quốc tuyên bố Đài Loan sẽ phải "chịu hậu quả" sau khi tàu tuần duyên Đài Loan phun vòi rồng vào một tàu cá Trung Quốc gần quần đảo này.