New Zealand điều hai tàu hải quân đi qua eo biển Đài Loan

Tàu khu trục Te Mana của Hải quân New Zealand ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 21.9 dẫn thông cáo của Lực lượng Phòng vệ New Zealand (NZDF) cho hay hai tàu hải quân của nước này đã đi qua eo biển Đài Loan.

Một phát ngôn viên của NZDF cho biết, chuyến đi hôm 18.9 của tàu khu trục Te Mana và tàu tiếp tế Aotearoa nằm trong đợt triển khai kéo dài 3 tháng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

"Việc triển khai NZDF thể hiện sự quan tâm và cam kết liên tục của chúng tôi đối với khu vực", theo phát ngôn viên trên.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa trả lời ngay lập tức đề nghị bình luận.

Một nguồn tin am hiểu tình hình tiết lộ rằng tàu Aotearoa đã bị các lực lượng Trung Quốc theo dõi và bám sát trong lần gần nhất đi qua eo biển Đài Loan vào tháng 11.2025.

Nguồn tin cho biết trong quá trình di chuyển, tàu và máy bay Trung Quốc đã theo dõi tàu Aotearoa, đồng thời các máy bay của Trung Quốc đã thực hiện các đợt tấn công mô phỏng.

Te Mana là tàu khu trục hạng nhẹ thuộc lớp Anzac, dài 118 m, rộng 14,8 m, với lượng giãn nước 3.660 tấn. Tàu có tốc độ tối đa hơn 50 km/giờ, phạm vi hoạt động hơn 11.000 km, được trang bị nhiều vũ khí và thiết bị hiện đại.

Tàu tiếp tế Aotearoa dài 173 m, chiều rộng 24,5 m, lượng giãn nước 25.000 tấn, tốc độ tối đa 37 km/giờ và tầm hoạt động gần 12.000 km.